— Sí, puede ser que sea el más conocido. Es un libro que se publicó en muchos países, desde Corea, Turquía, Francia, España, Italia, en Estados Unidos, porque evidentemente no hay mucho material sobre esto. Y cuenta mi propia experiencia viviendo en una sociedad donde realmente mandan las mujeres. Yo he visitado muchas sociedades matriarcales, escribo específicamente sobre una que es la más pura de todas, la que más me llamó la atención. Pero hay otra sociedad que son los Khasi y los Jaintia, que son casi 2 millones de personas, y que viven en la India, en la zona Noroeste de la India, en donde las mujeres tienen todas las garantías, o sea heredan las mujeres, el apellido que usan es el apellido de la madre, se elige el lugar que la mujer quiere vivir. Pero cuando vos entrás a un lugar y tratás de hablar con una mujer, siempre te contesta un hombre. Entonces yo me acuerdo de que me encontré allí con una abogada alemana que venía a aprender las leyes de ellos para poder llevarlas a Alemania porque eran teóricamente leyes feministas. Y me di cuenta de que en ese tipo de sociedades lo legal no alcanza, que si no hay un cambio subjetivo, si no hay una forma de pensar y de sentir diferente no alcanza. Fijate, cuando la mujer no votaba no solamente el hombre no la dejaba votar sino que muchas mujeres estaban de acuerdo en no votar. Y algo pasó que hubo un cambio subjetivo por el que ahora a nadie se le podría ocurrir decir que la mujer no puede votar.