Gustavo Bolívar defendió los polémicos actos públicos de Iván Cepeda pese a que la ley los prohíbe en esta etapa electoral

Gustavo Bolívar, exsenador de la república - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Iván Cepeda, senador y candidato presidencial del Pacto Histórico, está envuelto en una polémica tras revelarse videos y fotografías sobre dos encuentros realizado por el aspirante en las ciudades de Montería y Sincelejo, pese a que expiró el tiempo establecido para los actos públicos de los candidatos presidenciales.

Sectores opositores al candidato progresista no descartaron que se presenten acciones judiciales contra esa campaña, al considerar que se estaría infringiendo la Ley 1475 de 2011 (propaganda electoral) sobre la realización de eventos públicos tras superarse el tiempo límite que, para esta ocasión, se cumplió el domingo 24 de mayo.

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Ante la oleada de críticas, Gustavo Bolívar, exsenador y exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS), salió al paso a los comentarios y defendió la realización de este tipo de espacios con la ciudadanía.

Inicialmente, el hoy seguidor a la campaña de Cepeda aseguró que los eventos masivos en la semana previa a las elecciones no violan la legislación, al considerar que se efectúan en recintos cerrados o de propiedad privada.

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“Lo que pasa es que los del candidato Iván Cepeda son muy masivos porque la gente quiere entrar. Entonces, buscamos sitios privados que tengan la capacidad de albergar 2.000 o 3.000 personas, algo que no pasaba antes (...) son en sitios cerrados”, indicó el excongresista del Pacto Histórico en declaraciones a Caracol Radio.

En su visión, Bolívar estableció que la ley no prohíbe el número de asistentes, sino la realización de los mismos. “La ley no habla de número de personas, dice es que no se pueden hacer eventos públicos, y un evento público está en un lugar público, y como te estoy diciendo, se están haciendo en sitio cerrado”, añadió.

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Así mismo, el exsenador aclaró los lugares en donde el candidato realizó sus intervenciones. “El del lunes (25 de mayo) se llevó a cabo en la sede de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Sucre (...) El de Montería fue en un centro de eventos que no es en la calle, que no es en un coliseo, que no es en un sitio público, sino es un sitio totalmente privado”, declaró.

Incluso, reveló que el viernes 29 de mayo, dos días antes de la jornada electoral en Colombia, se tiene previsto realizar otro evento de esta particularidad. “Este será en Girardot (Cundinamarca) y es en un sitio que se llama La Playa Centro de Convenciones y es dentro de ese sitio”, complementó.

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Bolívar añadió en Caracol Radio que la asistencia masiva no obedeció a un acto prohibido, sino a la necesidad de coordinar la operación electoral. “Las reuniones son masivas porque tenemos más de 100.000 testigos electorales y estamos organizando la jornada electoral”, afirmó al medio.