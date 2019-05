—Yo toda la vida estuve a favor de la legalización del aborto. Nosotros, mi equipo y yo, estamos publicando sobre estos temas desde el año 2007. A mí toda la vida me ha conmovido profundamente esta desigualdad de lo que ocurre con las mujeres más pobres. Hace un tiempo publicamos un estudio en el que analizábamos quiénes eran las mujeres que abortaban, y la realidad era que eran mujeres que tenían siete hijos en promedio. No estamos hablando de un aborto decidido porque, no sé, tengo que continuar mis estudios, tengo problemas en el trabajo o cualquier tema por el estilo, acá estamos hablando de otra cosa. En lo personal, obviamente que también estoy de acuerdo con que la mujer debe ser dueña de su cuerpo y de sus decisiones, pero a mí lo que más me conmueve más allá de las creencias personales es esta otra cuestión: el problema social de inequidad.