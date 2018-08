— ¿Pero no te pasa a veces que te hacen un comentario acerca de un artículo o de una entrevista tuya e inmediatamente mencionan lo que otro dijo y te discutió de ese mismo artículo, en los peores términos?

— Sí, pero qué queda de eso… Digo: si un estudiante dijera "no entiendo nada de este libro de Sarlo, me parece pedante este libro", supongamos, yo me interrogaría sobre la cuestión, me interrogaría porque no aspiro a un público de élite con este libro, otros libros que he escrito sí aspiro a públicos más académicos, pero con éste no aspiro a un público de élite y en realidad pensaría que no supe quizás lograr la escritura viva, vital, que deseaba. Pero si alguien dice "esta vieja por qué no se calla la boca, ¿publicó algún libro en su vida?", no puedo ni entrar en consideración. Si alguien pregunta "¿esta vieja publicó algún libro en su vida?" no puedo entrar en consideración porque todos mis libros pueden ser pésimos pero están a dos golpes de tecla de la persona que está escribiendo eso. Del mismo modo que, aunque agradezco muchísimo toda la benevolencia de las personas que por la calle me paran y me comentan, al mismo tiempo sé que me están hablando de artículos que a lo mejor hace 10 años que yo escribí y que a lo mejor no valoro más. Yo creo que hay que quedarse tranquilo, con cierta seguridad en lo que uno hace y, si le sale mal, le sale mal y si le sale bien, fantástico.