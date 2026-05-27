Este es alias Fredy, el cabecilla ‘invisible’ que habría planeado atentado contra el batallón en Riohacha, en La Guajira: tiene un largo prontuario

Alias Fredy, líder del Frente 6 de Diciembre del ELN, es considerado un objetivo de alto valor por autoridades nacionales y organismos de seguridad - crédito Federico Ríos/Reuters

El reciente atentado con explosivos contra el Batallón de Infantería Mecanizado No. 6 en Riohacha, atribuido al Frente 6 de Diciembre del ELN, ha vuelto a poner en el centro de atención a un nombre rodeado de misterio: alias Fredy.

Identificado por autoridades nacionales como el actual líder de esa estructura armada, alias Fredy es considerado un objetivo de alto valor, aunque sobre su identidad y trayectoria casi no existen datos públicos verificables.

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La información oficial más reciente sobre este jefe guerrillero data de agosto de 2025, cuando el Ministerio de Defensa hizo pública una recompensa de hasta 125.000 dólares, unos 500 millones de pesos, por datos que conduzcan a su captura.

El ministro Pedro Sánchez lo describió en ese momento como “su máximo cabecilla”, aunque no reveló detalles sobre su nombre real ni su historial dentro del grupo armado.

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Alias Fredy: el perfil invisible tras el frente 6 de Diciembre

El profesor y antropólogo Lerber Dimas Vásquez, quien ha seguido de cerca la expansión del ELN en la región, sostiene que la opacidad en torno a la figura de alias Fredy responde a una estrategia histórica de la guerrilla.

“El ELN ha preferido ocultar a sus alfiles en las regiones donde tiene fuerte presencia criminal”, explicó el experto en diálogo con El Tiempo.

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Según Dimas Vásquez, no hay registros públicos sobre la vida o los movimientos de alias Fredy, pero organismos de seguridad lo vinculan con actividades de extorsión, secuestro y control territorial en zonas estratégicas de la Sierra Nevada y La Guajira.

Los movimientos del Frente 6 de Diciembre tampoco habían sido especialmente notorios en los años recientes. Sin embargo, de acuerdo con el investigador, la organización ha recuperado territorios en su “histórico” ámbito de influencia, articulándose con el Frente de Guerra Norte tras un periodo de repliegue en zonas como el sur de Bolívar y el Perijá.

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La ausencia de información verificable sobre la identidad real de alias Fredy dificulta la labor de inteligencia y la acción judicial. Las autoridades consideran que su liderazgo ha sido determinante para el resurgimiento y la capacidad operativa del Frente 6 de Diciembre, especialmente en momentos donde las disputas territoriales y el control del narcotráfico han alimentado la violencia en la región.

Atentado en Riohacha dejó un saldo de 12 militares heridos

El ataque con explosivos perpetrado la madrugada del miércoles 27 de mayo dejó al menos 12 militares heridos y provocó graves daños en varias áreas de la instalación militar.

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La Primera División del Ejército explicó que “esta acción criminal que habría sido perpetrada por integrantes del grupo armado ELN, con la activación de dispositivos explosivos, atenta contra la tranquilidad y seguridad del pueblo guajiro y será puesta en conocimiento de las autoridades competentes para adelantar las investigaciones correspondientes”.

Fuentes militares confirmaron que los soldados afectados están fuera de peligro, aunque permanecen bajo observación médica. El hecho elevó la preocupación nacional por la seguridad en La Guajira y recordó la persistencia de disputas entre grupos armados ilegales en varias regiones del país.

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En respuesta al atentado, el ministro de Defensa anunció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita capturar a los responsables directos del ataque.

Sánchez advirtió que este tipo de acciones buscan desestabilizar el contexto social en periodos electorales. “En épocas de elecciones, algunos grupos en áreas muy focalizadas intentan generar terror físico o mediático para influir en los votantes. No permitiremos que la barbarie altere la democracia”, cuestionó el ministro.

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El Gobierno nacional ha reiterado que la mejor herramienta contra el terrorismo es la prevención, por lo que invita a la ciudadanía a aportar información que impida futuros atentados y facilite la captura de sus autores. La línea habilitada para denuncias es el número 157.