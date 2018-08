Ambas pibas rechazan la mercantilización "no está bueno que se lo trage el sistema, tampoco el uso especulativo de algunos varones que siguen machitos", dicen. "Se volvió medio producto: tenés un vendedor ofreciéndote el pañuelo verde y el celeste y otros más. No se si hará que pierda fuerza, pero no está bueno que sólo se vuelva un uniforme que diferencia dos bandos y marca quién está de un lado y quién de otro. Eso no me copa. Lo importante es que decidimos dar pleno valor al verde", sostiene Amigo. Respecto del pañuelo celeste, lo ven reactivo y copión: "Apareció hace un par de meses y se lo ponen en las marchas nomás, sin mística", marca Coni. Después "de eso no se habla, no tienen discurso, atacan", marca Bruno.