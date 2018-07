Durante muchos años Hannah contaba en entrevistas que quien más la hacía reír era su madre. En Nanette también lo hace saber, compartiendo anécdotas graciosas que nos mantienen en un lugar seguro. Pero no por demasiado tiempo: la técnica de Hannah es guardarse el final de varias historias para dejar al desnudo las limitaciones de los monólogos cómicos. Su sálida del armario no cabe en un chiste. No puede reducirse al timing de un remate. "Cuando era pequeña no necesitaba crear la tensión. Yo era la tensión. Y estoy cansada de la tensión. La tensión me enferma. Es hora de dejar la comedia", vuelve a decirnos, y a decirse. Y como si fuera un álbum de figuritas que no puede tener espacios vacíos, Hannah comienza a completar sus historias. Su madre deja de ser graciosa para transformarse en una mujer reflexiva y autocrítica, quien le confiesa a su hija, entre pedidos de disculpas, que no se siente orgullosa de haberla criado como heterosexual por no conocer otra forma, y por tener miedo de que la vida de Hannah sea aún más difícil. Por desear y hacer todo lo posible para que sea su hija quien cambie porque el mundo no iba a cambiar. Paradójicamente esa anécdota tiene el poder de cambiar el mundo de varios oyentes, y aquella hija que fue criada como heterosexual hoy está cambiando un poco el mundo. "Cuando me di cuenta de que era gay ya era muy tarde. Ya era homofóbica. Y es imposible cambiar de opinión con un chasquido. Así que uno asimila la homofobia y aprende a odiarse a sí mismo", expresa Hannah, quien se ocultó en el armario durante toda su adolescencia por vivir en un sitio donde el 70% de la población creía que la homosexualidad debía considerarse un delito. "Debo contar mi historia como se debe porque uno aprende de la parte en la que se centra", agrega con voz pausada.