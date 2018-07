"Nos abrazamos con una amiga, no podíamos respirar, teníamos hijas de la misma edad y llorábamos no por nuestras vidas que se iban, sino por nuestras nenas que se quedaban sin mamás", recuerda Regina en diálogo con Infobae Cultura. Se vuelve a ver por un momento aferrada a Rachi Gutmann, que entonces trabajaba en el sector de Socios de la mutual, que hoy es cantante de tango y música latinoamericana en Israel, pero con la que en ese momento creían que no lograrían salir del edificio. Pero salen, lo logran, sobreviven.