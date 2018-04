Posteriormente, y ya lanzado como líder de su propias formaciones, Hart , grabó en 1991 su primer disco, "For the firts time" para el sello Novus. Años después, logra un contrato con el mítico sello Impulse y registra en 1997 "Here I stand", donde incluye una particular versión de "Devórame otra vez", el hit de "Azucar moreno" el dúo pop gitano formado por las hermanas Encarna y Toñi Salazar. Por ese trabajo es nominado para los premios Grammy como mejor disco de jazz.