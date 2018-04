Luego de tocar brevemente en grupos liderados por el saxo alto Johnny Hodges, histórico miembro de la orquesta de Duke Ellington, y el legendario trompetista Hot Lips Page, Taylor lideró su propio cuarteto, integrado por el saxofonista soprano Steve Lacy, el contrabajista Buell Neidlinger y el baterista Dennis Charles. Con ellos grabó Jazz Advance (1956), su primer disco, al que seguirán Looking Ahead (1958; con el vibrafonista Earl Griffith en lugar de Lacy), Hard Driving Force (1958; con el saxofonista tenor John Coltrane, el trompetista Kenny Dorham, el contrabajista Chuck Israels y el baterista Louis Hayes), Love for Sale (1959; con el trompetista Ted Curson y el tenor Bill Barron), Cecil Taylor Plays Cole Porter (1959), The World of Cecil Taylor (1961; donde hace su aparición el saxo tenor Archie Shepp), Air (1961) o Nefertitit, The Beautiful One Has Come (1962; con el saxo alto Jimmy Lions y el baterista Sunny Murray).