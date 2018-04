Más adelante el artista dio lugar a un momento de composiciones más intimistas, mientras los presentes hacían silencio para prestar atención, magnetizados de alguna manera con lo que ocurría arriba del escenario.

A mitad del show alguien del público pidió ayuda para asistir a una persona que no se sentía bien. Drexler solicitó asistencia y, como él mismo es médico, bromeó: "Yo no puedo ir, no estoy colegiado en Argentina".