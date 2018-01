"No hay información oficial al respecto, sin duda algo pasa, los premios no se dan y las declaraciones y las promesas no se cumplieron son preocupantes -dice Julián López, autor de la reconocidísima Una muchacha muy bella e impulor de la Unión de Escritres y Escritoras-. Los premios nacionales no son una institución de competencia privada sino que, además, están abiertos a la participación desde todo el país. Hay quien dice que se trata de una jubilación de privilegio, cuando es todo lo contrario. Los escritores somos monotributistas que si estamos ocupados nos conseguimos el mango en suplementos culturales o talleres. Creemos que se debe responder qué pasará con esos premios que, por otro lado, son una institución centenaria y que merece da a conocer su destino según los esté planificando o no el oficialismo".