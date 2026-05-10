Colombia

Paloma Valencia se despachó contra Margarita Rosa por criticar el apoyo que recibe de Álvaro Uribe: “Es un reflejo machista”

La actriz aseguró que la campaña de la candidata es, más bien, la exposición de lo que piensa el expresidente. Aseguró que es “el propietario” de la aspirante, en términos políticos

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La actriz y expresentadora Margarita Rosa de Francisco se unió al debate político que hay en Colombia por las elecciones presidenciales que se aproximan (31 de mayo de 2026 - primera vuelta). En ellas, hay más de 10 candidatos y candidatas que aspiran a reemplazar a Gustavo Petro en el cargo más imporante del país, entre ellas, la senadora Paloma Valencia, de la derecha.

La congresista tiene una postura política muy distinta a la de la actriz, que en redes sociales se ha mostrado afín a las ideas y proyectos de la izquierda progresista. Pero, más allá del distanciamiento en materia de visión de país, De Francisco critica el respaldo que tiene Valencia por parte del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

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En un video publicado en el canal de YouTube Palabras Mayores Colombia, la expresentadora expuso su opinión sobre la candidatura de Paloma Valencia y sobre lo que ella considera que es problemático del apoyo que recibe de Uribe Vélez.

Paloma Valencia afirmó que, contrario a lo que dice Margarita Rosa de Francisco, ella representa a muchas mujeres colombianas que son uribistas - crédito Colprensa y margaritarosa.defrancisco/Instagram
Paloma Valencia afirmó que, contrario a lo que dice Margarita Rosa de Francisco, ella representa a muchas mujeres colombianas que son uribistas - crédito Colprensa y margaritarosa.defrancisco/Instagram

“Dicen las investigaciones supremamente serias, documentadas, de periodistas de primer orden, para que vean quién es el señor Álvaro Uribe Vélez, que es el pájaro que tiene en su hombro la señora Valencia. Miren ese pasado, miren de dónde viene su riqueza. Mire con quién estaba relacionado ese señor. Tiene parado aquí en el hombro semejante pajarraco”, señaló.

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Desde su perspectiva, pese a que Valencia es una mujer y a que, de ganar las elecciones, sería la primera en ocupar la Presidencia en Colombia, no considera que se esté escuchando su voz ni la de las demás mujeres que esperan una representación en el Gobierno. Incluso, afirmó que todo lo que la candidata expresa en campaña es, en realidad, un discurso permeado por la visión e intereses de Uribe Vélez.

“Su propuesta política tiene que ver con Álvaro Uribe Vélez y su manera violenta de ver el país. Mujeres no pueden permitir que esa figura de mujer las represente. Ese pájaro que tiene ella acá es el dueño, el propietario del loro y que lo hace hablar”, aseveró.

La transmisión desde la finca El Uberrimo busca acercar la conversación política a nuevas audiencias y romper esquemas tradicionales - crédito Germán Enciso/Colprensa
Álvaro Uribe respalda la campaña de Paloma Valencia. La candidata le propuso ser su ministro de Defensa - crédito Germán Enciso/Colprensa

La aspirante del Centro Democrático se pronunció sobre las declaraciones que dio la actriz en el video, rechazando la idea de “mujer” que tiene. Indicó que, contrario a lo que piensa, ella representa a un grupo de mujeres colombianas que son afines al expresidente y a la derecha.

Además, recalcó que no es simplemente una candidata presidencial que cuenta con el respaldo de un expresidente de Colombia; es una mujer que tiene familia y que funge como cabeza de hogar, como muchas otras ciudadanas del país. Además, acusó a De Francisco de incurrir en una conducta machista por su crítica.

“Muchas mujeres son uribistas y otras muchas que no lo son se sienten representadas por mí y mis luchas por las madres cabeza de hogar o las trabajadoras informales. Buscar al hombre detrás de la mujer es además un reflejo machista y tú deberías saberlo”, precisó

La candidata Paloma Valencia señaló a Margarita Rosa de Francisco de caer en conductas machistas - crédito @PalomaValenciaL/X
La candidata Paloma Valencia señaló a Margarita Rosa de Francisco de caer en conductas machistas - crédito @PalomaValenciaL/X

Paloma Valencia aseguró que no recibe órdenes de Uribe

En una entrevista con la revista Semana, la aspirante del Centro Democrático abordó las críticas que han surgido sobre su independencia y su cercanía con Álvaro Uribe, al que incluso le propuso ser su ministro de Defensa, si llega a ser elegida presidenta. “Yo soy muy independiente. Yo creo que, una cosa es que usted quiera a alguien, admire a alguien y pida su consejo, y otra, que uno tenga que no tenga criterio propio o que necesita permiso o que le den instrucciones”, preció.

Según explicó, Uribe Vélez es una figura influyente y su mentor, pero aclaró que toma sus decisiones de manera autónoma, sin requerir autorización o instrucciones directas de su parte. Aseguró que su vínculo con el expresidente se basa en la confianza.

Jamás me ha tratado de decir qué tengo que hacer o qué tengo que decir, o qué no tengo que decir”, detalló.

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