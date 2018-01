De sus horas como oficinista deja un curioso texto: "Me acuna una canción de teclas; las mamparas de diques más allá de mi cabeza; barras de hielo refrigeran el aire a mis espaldas y desde el techo, pero no puedo verlo; bocanadas de asfalto caliente entran al paso de un tranvía distante. Clavada en mi sillón, dictando órdenes y correspondencia a la mecanógrafa, escribo mi pésimo libro de versos. ¡Dios te libre, amigo mío, de la inquietud del no morir!"