Hay mucho para pensar sobre esto. En primer lugar, que se han borrado los rasgos que pudieran conducir a una dimensión autobiográfica, aunque sea remota y enmascarada. No hay madres, no hay niños, no hay sentimientos dulcificados por aquello que la sociedad atribuye a las mujeres o por lo que las mujeres poseen “naturalmente” como destino. Es un tema de hombres; una ficción que enfrenta hombres en una cárcel de hombres, que no se detienen a pensar ni a sentir la violencia, no desean otra cosa sino escaparse. En este sentido es literatura distante de lo que se dice que es la sensibilidad femenina, literatura indiferente a los mitos y al imaginario de género. Excepto en la denuncia de la violencia ejercida por un hacendado sobre la muchacha que será la madre del personaje más fuerte del relato: Bronco Gil, un indio a quien un buitre le comió un ojo.