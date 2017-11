Confiesa por ejemplo que su conocimiento de la literatura latinoamericana dejaba mucho que desear cuando aceptó un puesto como profesora en una universidad norteamericana ("aprendí la literatura latinoamericana enseñándola") y que no había leído Pedro Páramo antes de incluirlo en un programa; que sus primeras lecturas en castellano fueron fragmentos de best sellers (de preferencia escenas de sexo, homosexualidad y violencia) leídos a escondidas en la mesa de luz de su madre, y que las primeras en inglés fueron también fragmentarias, a expensas de la directora del colegio británico, una inglesa práctica que para no aburrir a las alumnas salteaba páginas enteras de los clásicos decimonónicos.