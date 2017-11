Volví a pensar en ese destello de Solari (dejo "Indio" para las crónicas noticiosas) cortando el lenguaje como un samurai cuando tenía que definir qué enfoque iba a darle al ensayo sobre contracultura que quería presentar al Premio Legislador José Hernández del Senado de la Nación. Esto fue en 2013. Me enteré del premio en el taller de Marta Minujín, trabajando para otro libro, Los años psicodélicos (Mansalva), una investigación sobre el período hippie de la artista. Una de sus asistentes, entusiasmada con mi research, pensó que la convocatoria del concurso podía interesarme. Me reenvió el mail: "Contracultura en Argentina, 1973-1989". El premio eran $20.000. Pensé que sí, ese había sido mi tema de interés durante mucho tiempo, casi tanto como el que llevo escuchando y escribiendo sobre música y luego tratando de conectar a la cultura rock con otras disciplinas. Pero también pensé que si no iba a tener un nuevo enfoque no tenía ningún sentido volver sobre un relato más o menos cronológico de lo que había pasado en ese lapso de tiempo. Ya se había escrito demasiado.