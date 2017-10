La extrañeza en combinación con una idea expresada de manera potente son elementos que suelen estar presentes en la obra del artista neoyorquino Tony Oursler. Basta pensar en el videoclip de David Bowie que dirigió en 2013, para el lanzamiento de su canción "Where Are We Now". En el CCK, y con reminiscencias algo inevitables a 1984 de George Orwell, el artista reúne diez esculturas inmensas, como globos oculares, donde se proyectan ojos que pestañean, observan y atisban de un lado a otro. Laberinto de espejos (ojos inertes viven) se titula la instalación que forma parte de su serie Eyes, que viene desarrollando desde 1996 y en la que da cuenta de cierta fascinación por algunos trastornos mentales en los que el cuerpo se experimenta como fragmentado o parcelado. Aquí utiliza imágenes de sesiones de curación chamánicas practicadas por los indios Yanomami de Brasil, que combina con un interrogante: ¿Cómo distinguir entre lo real y lo imaginario?