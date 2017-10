"Me siento recomendadora, me siento facilitadora de libros y no por eso dejo de ser crítica", dice Zicavo para zancar el dilema de entrada, mientras que su compañero confiesa, no sin cierta ironía: "Cuando alguien se me acercaba a pedirme que le recomendara un libro lo sentía como una suerte de humillación. Nunca me sentí cómoda con esa figura". Se podrá resumir la tarea en me gusta o no me gusta tal libro, pero el ejercicio mental es necesario. Ambos están de acuerdo, y para eso es necesario leer buen material. ¿Y cómo llega ese material si no es por azar o por la hipertextualidad de libros anteriores? De la mano de las recomendaciones.