Hombre mata a su hermana de 14 años a puñaladas y deja grave a su madre en Naucalpan, lo acusan de consumir drogas

Maximiliano de 27 años apuñaló a su hermana hasta matarla y su madre se encuentra en el hospital Foto: Policía Edomex

Maximiliano “N” fue detenido en Naucalpan después de un ataque con cuchillo dentro de su casa en la colonia Independencia, donde una adolescente de entre 14 y 15 años murió y su madre resultó herida; la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ya investiga el caso para establecer el móvil y definir la situación jurídica del hombre de 27 años.

El ataque ocurrió en el domicilio familiar y derivó en la apertura de una carpeta por homicidio y homicidio en grado de tentativa. Tras la agresión, la mujer adulta, identificada con una edad de 50 y 51 años en distintas versiones del caso, fue llevada de urgencia a un hospital de la zona; en uno de los reportes se precisa que quedó internada en el Hospital de Lomas Verdes.

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Paramédicos y personal de Protección Civil confirmaron en el sitio que la menor ya no tenía signos vitales por la gravedad de las lesiones. La madre presentaba una herida por arma blanca en el abdomen cuando fue auxiliada por cuerpos de emergencia.

De acuerdo con el relato integrado en la denuncia inicial, la hermana de la madre del agresor escuchó gritos que salían del dormitorio de su familiar. Cuando entró, encontró a su hermana en el piso con una lesión en el abdomen y a su sobrina menor de edad también tirada dentro de la vivienda.

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El detenido intentó escapar y fue localizado en una azotea

Elementos de la SSEM y de la Policía Municipal de Naucalpan acudieron al domicilio tras la alerta. Al llegar, encontraron a las dos mujeres con lesiones de consideración y al presunto responsable todavía en el lugar, identificado como Maximiliano “N”.

Otra versión de los hechos señala que el hombre intentó huir brincando entre azoteas de casas cercanas. Después de un operativo de búsqueda y del cerco aplicado en la zona, fue localizado oculto en una azotea aledaña, donde presuntamente trataba de evadir a los policías.

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Las autoridades le aseguraron un cuchillo y le informaron sus derechos constitucionales al momento de la detención. Después fue trasladado ante el Ministerio Público por su posible participación en los delitos que se investigan.

El caso quedó a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México con sede en Naucalpan de Juárez. Esa instancia será la encargada de determinar su situación jurídica con base en los peritajes, los testimonios y el avance de la carpeta de investigación.

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Vecinos señalaron consumo habitual de sustancias tóxicas

Entre los primeros testimonios recabados por las autoridades, vecinos indicaron que el detenido presuntamente era consumidor habitual de sustancias tóxicas. Otras referencias del caso también sostienen que el ataque habría ocurrido cuando el joven estaba bajo los efectos de drogas.

Las versiones disponibles coinciden en que la agresión se produjo en medio de conflictos familiares dentro de la vivienda. Hasta ahora, la autoridad ministerial no ha establecido públicamente un móvil definitivo.

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La víctima mortal fue descrita en distintos reportes como una adolescente menor de edad, con una edad señalada de 14 años en una versión y de 15 años en otra. La madre del detenido aparece identificada con 51 años en varios pasajes y con 50 en otro recuento del mismo caso.

La respuesta central del caso es esta: Maximiliano “N”, de 27 años, fue detenido como presunto responsable de apuñalar a su madre y a su hermana menor dentro de su domicilio en la colonia Independencia de Naucalpan. La adolescente murió en el lugar y la mujer adulta sobrevivió al ataque, aunque quedó hospitalizada por una lesión en el abdomen.

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Los hechos movilizaron a corporaciones estatales y municipales de seguridad, además de personal de emergencia. La investigación sigue abierta para esclarecer por qué ocurrió la agresión familiar y para definir los cargos que enfrentará el detenido ante el Ministerio Público.

Una adolescente menor de edad murió y su madre quedó herida tras un ataque con cuchillo dentro de una casa en la colonia Independencia de Naucalpan.

Maximiliano “N”, de 27 años , fue detenido como presunto agresor y quedó a disposición del Ministerio Público junto con el arma asegurada.

La Fiscalía mexiquense investiga el móvil; vecinos señalaron que el detenido presuntamente consumía sustancias tóxicas.

Jhonatan "N" asesinó a su madre tras una discusión y a su sobrinito de siete meses, a su hermana,m adre del bebé también la atacó con un cuchillo, se encuentra delicada en el hospital Foto: SSC_CDMX

El problema del consumo de drogas en el país ha sido grave ya que en las últimas semanas han sucedido diversos casos.

Un multihomicidio estremeció el pasado 25 de abril a la alcaldía Gustavo A. Madero en Ciudad de México, cuando una mujer de 52 añosidentificada como Patricia Ivon Martínez Juárez y su nieto de 6 meses murieron dentro de su domicilio, localizado en el cruce de las calles Martín Carrera y Vicente Guerrero, en la colonia Martín Carrera. Las primeras indagatorias indican que ambas víctimas murieron por heridas producidas con arma blanca por parte del hijo de Patricia, Jonathan, quien también hirió a su hermana y madre del bebé, quien fue trasladada a un hospital.

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Yael mató a su mamá y la escondió en maleta

(@PDI_FGJCDMX)

Restos humanos desmembrados fueron hallados este miércoles 10 de junio dentro de una maleta en una vivienda de la colonia La Perla, municipio de Nezahualcóyotl, como parte de la investigación por la desaparición de Teresa Guadalupe Molina Hernández, de 55 años.

La mujer fue vista por última vez el pasado 25 de abril, según su ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

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El inmueble donde encontraron los restos, ubicado en la calle Pavias número 35, presuntamente pertenecía a la víctima. Según reportes, el cuerpo estaba dentro de una maleta negra con ruedas que fue escondida en el clóset de una de las habitaciones.

El cadáver fue localizado en avanzado estado de descomposición, por lo que serán realizados estudios periciales para confirmar la identidad.

El único detenido en el caso es Fernando Yael “N”, de 22 años, hijo de Teresa Guadalupe, quien permanece en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte desde el mes de mayo. Un juez de control lo vinculó a proceso por desaparición cometida por particulares agravada y le ratificó prisión preventiva oficiosa, con un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.