Colombia

Iván Cepeda fue recibido con abucheos en el aeropuerto de Bucaramanga: viajó para dar un discurso en contra del ‘fracking’

El candidato presidencial del Pacto Histórico respaldó la marcha en defensa del agua y del páramo de Santurbán

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Una multitud de personas en la terminal aérea gritó "Fuera Cepeda" y Firmes por la Patria" a la llegada del candidato del Pacto Histórico a la capital del departamento de Santander - crédito @paulokailas/X

La segunda vuelta presidencial de Colombia será el 21 de junio de 2026 y definirá el reemplazo de Gustavo Petro en la Casa de Nariño, con Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda como candidatos en disputa.

En medio de la campaña, Cepeda fue abucheado este viernes 12 de junio en el aeropuerto de Bucaramanga, cuando llegó a la ciudad para respaldar la marcha en defensa del agua y del páramo de Santurbán.

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En videos publicados vía redes sociales, varias personas que se encontraban en los pasillos del lugar y el parqueadero gritaron “Fuera Cepeda, Fuera Cepeda”, manifestando estar “Firmes por la Patria”, una de las frases insignias de su contendiente a la Casa de Nariño, Abelardo de la Espriella.

El candidato presidencial del Pacto Histórico asistió a un acto de campaña para consolidar su base electoral en la capital del departamento de Santander - crédito Nathalia Angarita/Reuters
El candidato presidencial del Pacto Histórico asistió a un acto de campaña para consolidar su base electoral en la capital del departamento de Santander - crédito Nathalia Angarita/Reuters

Sin embargo, los simpatizantes del congresista no dudaron en expresar su apoyo con los cánticos “Sí se puede” o “Cepeda presidente”. Tras el episodio, Cepeda junto a su equipo abandonaron el lugar para atender compromisos políticos en la capital del departamento de Santander.

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El aspirante del Pacto Histórico también presentó lineamientos de su nuevo plan de gobierno, con ejes de “revolución ética”, “revolución social y económica” y “revolución política y el poder de la ciudadanía”. Entre las propuestas mencionadas figuran legalizar la marihuana, eliminar el Consejo Nacional Electoral (CNE), transformar el Ministerio de Relaciones Exteriores y extender conversaciones con grupos armados ilegales.

Sobre las finanzas públicas, Cepeda sostuvo: “La primera medida de nuestro gobierno será rebajar el salario del presidente y el de los altos funcionarios del Estado. Eliminaremos viáticos suntuosos, privilegios, ostentación y derroches; cada peso que ahorremos irá directamente a la inversión social para derrotar la pobreza”.

El discurso de Iván Cepeda sobre el ‘fracking’ y el cuidado medioambiental

El candidato del Pacto Histórico reiteró su compromiso con el cuidado del medio ambiente y explicó su férrea oposición al fracking - crédito prensa Iván Cepeda

Durante su intervención, el aspirante de izquierda anunció la firma de un acuerdo con organizaciones ambientalistas del departamento. “Acabamos de firmar un pacto por el agua en Santander. Nos comprometemos a cuidar los páramos, el agua y los ríos del país”.

Ese compromiso incluyó una definición puntual sobre la política energética: Cepeda aseguró que, si llega a la Casa de Nariño, no permitirá proyectos de fracking en Colombia. El candidato sostuvo que ese tipo de explotación amenaza ecosistemas estratégicos y fuentes de abastecimiento de agua.

El eje central de su mensaje fue que la protección de páramos, ríos y ecosistemas estratégicos debe quedar por encima de intereses económicos. También defendió el fortalecimiento de la gestión pública y comunitaria del agua, con énfasis en la preservación de Santurbán, una de las principales reservas hídricas del nororiente colombiano.

Cepeda agregó una propuesta de infraestructura para la región: construir y fortalecer sistemas de tratamiento de aguas residuales en municipios del área metropolitana de Bucaramanga, entre ellos Girón. Según explicó, esas obras buscan garantizar el acceso al agua potable y mejorar la gestión ambiental.

“La política debe entender que el desarrollo económico no puede construirse destruyendo la naturaleza ni sacrificando los territorios. El agua es la fuente de la vida y debe garantizarse para todas las comunidades”, manifestó el candidato.

La anexión del Mais a su campaña presidencial

El congresista sostuvo que no hay tiempo de vacilaciones de cara a la segunda vuelta presidencial - crédito prensa Iván Cepeda
El congresista sostuvo que no hay tiempo de vacilaciones de cara a la segunda vuelta presidencial - crédito prensa Iván Cepeda

El candidato presidencial Iván Cepeda Castro oficializó este 11 de junio de 2026 en Bogotá la adhesión del Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais) a la Alianza por la Vida y, en ese anuncio, agregó que “no es un momento de indiferencia”.

Cepeda afirmó que en el escenario político actual “se enfrentan las fuerzas de la vida, las fuerzas que queremos la paz, la equidad social, la protección de la naturaleza, la dignidad del ser humano, la preservación de las culturas y de los pueblos originarios, con las fuerzas de la extrema derecha fascista”.

Sobre el armado de la coalición, el aspirante planteó la necesidad de pensar por encima de las diferencias políticas para concentrarse en coincidencias alrededor de las transformaciones sociales, la equidad social, superar la corrupción y un mayor compromiso con la vida.

En su pronunciamiento también señaló que la adhesión del Mais pudo celebrarse antes y dijo que el movimiento mantuvo los puentes para la unidad. “Creo que las cosas se van alineando en función de que la propuesta de defensa de la vida nos conlleva a tener puntos de identidad y de compromiso comunes”, afirmó.

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