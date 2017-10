Diez años después nos sentamos a leernos el libro en voz alta. Creíamos que habría que cambiarle el tono, que seguramente era menos feminista de lo que querríamos hoy, que el movimiento de mujeres se volvió arrollador y protagonista. Volvimos a reírnos y descubrimos con un poco de emoción –no somos de exagerar con los sentimientos– que no, que por suerte no: nos definíamos como feministas hacía rato y no lo habíamos disimulado ni lavado. Hicimos otros cambios, actualizamos algunas referencias: si antes nos reíamos de la estimulación temprana, ahora cómo no meterse con la obsesión por educar el cerebro, por ejemplo; o si antes hablábamos de leer el diario y hacer zapping, ahora esas son cosas tan antiguas como bailar el minué. También nos acordamos de los varones feministas y de los diversos tipos de maternidades y paternidades. E intentamos no ser (tan) heteropatriarcales. Pero todo no se puede. Al fin y al cabo, para qué mentirles, sólo somos dos chicas paradas delante de un montón de gente, pidiéndoles que compren este libro para el Día de la Madre.