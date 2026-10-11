Cuba

“El espectáculo debe continuar”: Actores cubanos luchan por su trabajo pese a continuos apagones en la isla

En medio de apagones prolongados, escasez y dificultades de transporte en La Habana, compañías teatrales cubanas sostienen sus funciones con luces recargables, velas y el compromiso de actores que decidieron mantenerse en escena pese al deterioro de las condiciones cotidianas.

Las entradas de luz naturales forman parte de las pocas opciones de ver y realizar su trabajo ante los apagones diarios en La Habana. (Infobae Cuba/REUTERS/Norlys Perez)
Las entradas de luz naturales forman parte de las pocas opciones de ver y realizar su trabajo ante los apagones diarios en La Habana. (Infobae Cuba/REUTERS/Norlys Perez)
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Los cortes de electricidad que se extienden durante horas, e incluso días, alteraron la rutina de los grupos teatrales de La Habana. En Impulso Teatro, una compañía que trabaja en el barrio de Vedado, la directora Linda Soriano llegó a ofrecerles a los integrantes la posibilidad de abandonar el proyecto ante el cansancio, las demoras y las dificultades para trasladarse.

La respuesta fue seguir. Sin aire acondicionado, sistema de sonido ni iluminación convencional, los actores adaptaron las funciones a salas alumbradas con lámparas recargables y velas. Para quienes permanecen en la isla, el teatro representa una forma de sostener una tradición cultural que también enfrenta la emigración de jóvenes artistas y el impacto de la crisis económica.

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Los actores Lizzie Lima y Leodenias Arencibia del grupo de teatro Impulso montan la obra "Ensueño", a oscuras en un recinto de La Habana. (Infobae Cuba/ REUTERS/Norlys Perez)
Los actores Lizzie Lima y Leodenias Arencibia del grupo de teatro Impulso montan la obra "Ensueño", a oscuras en un recinto de La Habana. (Infobae Cuba/ REUTERS/Norlys Perez)
Un grupo de espectadores entra a uno de los teatros de la capital en medio de candelas y fuentes de luz artificial, una de las formas de sobrellevar la situación. (Infobae Cuba/ REUTERS/Norlys Perez)
Un grupo de espectadores entra a uno de los teatros de la capital en medio de candelas y fuentes de luz artificial, una de las formas de sobrellevar la situación. (Infobae Cuba/ REUTERS/Norlys Perez)
Se volvió imposible que los actores llegaran a tiempo;estaban agotados y luchando por sobrellevarlo", dijo Linda Soriano, directora del grupo teatral Impulso Teatro. (Infobae Cuba/ REUTERS/Norlys Perez)
Se volvió imposible que los actores llegaran a tiempo;estaban agotados y luchando por sobrellevarlo", dijo Linda Soriano, directora del grupo teatral Impulso Teatro. (Infobae Cuba/ REUTERS/Norlys Perez)
Carlos Perez, 88 realiza ejercicios vocales a la luz de una ventana previo a uno de los ensayos del grupo. (Infobae Cuba/ REUTERS/Norlys Perez)
Carlos Perez, 88 realiza ejercicios vocales a la luz de una ventana previo a uno de los ensayos del grupo. (Infobae Cuba/ REUTERS/Norlys Perez)
Las candelas forman parte de la escenografía real de las obras teatrales ante la falta de energía eléctrica. (Infobae Cuba/ REUTERS/Norlys Perez)
Las candelas forman parte de la escenografía real de las obras teatrales ante la falta de energía eléctrica. (Infobae Cuba/ REUTERS/Norlys Perez)
El teatro cubano, junto con la música y el ballet, ha sido durante mucho tiempo considerado un sello cultural de una isla con una tradición de promoción artística que abarca siglos. (Infobae Cuba/ REUTERS/Norlys Perez)
El teatro cubano, junto con la música y el ballet, ha sido durante mucho tiempo considerado un sello cultural de una isla con una tradición de promoción artística que abarca siglos. (Infobae Cuba/ REUTERS/Norlys Perez)
Bitia Zamaral posa para un retrato ante la luz natural del día. Muchos actores y tramoyistas trabajan en varios empleos para llegar a fin de mes en un país donde los precios se han disparado junto con la caída en picado de la moneda local del peso. (Infobae Cuba/ REUTERS/Norlys Perez)
Bitia Zamaral posa para un retrato ante la luz natural del día. Muchos actores y tramoyistas trabajan en varios empleos para llegar a fin de mes en un país donde los precios se han disparado junto con la caída en picado de la moneda local del peso. (Infobae Cuba/ REUTERS/Norlys Perez)
Los asistentes a estas obras valoran el esfuerzo de los miembros del grupo de teatro por levantar sus obras pese a todas las crisis que enfrenta su país. (Infobae Cuba/REUTERS/Norlys Perez)
Los asistentes a estas obras valoran el esfuerzo de los miembros del grupo de teatro por levantar sus obras pese a todas las crisis que enfrenta su país. (Infobae Cuba/REUTERS/Norlys Perez)
Carlos Perez, 88, uno de los integrantes mayores del grupo durante un ensayo. (Infobae Cuba/ REUTERS/Norlys Perez)
Carlos Perez, 88, uno de los integrantes mayores del grupo durante un ensayo. (Infobae Cuba/ REUTERS/Norlys Perez)
Amanda Feijo, una asistente reciente al teatro improvisado, dijo que el espectáculo había aportado su propio fragmento de luz en medio de toda la oscuridad. (Infobae Cuba/ REUTERS/Norlys Perez)
Amanda Feijo, una asistente reciente al teatro improvisado, dijo que el espectáculo había aportado su propio fragmento de luz en medio de toda la oscuridad. (Infobae Cuba/ REUTERS/Norlys Perez)
"Ver que hay un público que busca alimentar sus almas, a pesar de la situación realmente lamentable que se está desarrollando ahora mismo", dijo. "Es alentador." (Infobae Cuba/REUTERS/Norlys Perez)
"Ver que hay un público que busca alimentar sus almas, a pesar de la situación realmente lamentable que se está desarrollando ahora mismo", dijo. "Es alentador." (Infobae Cuba/REUTERS/Norlys Perez)
Muchos de los jóvenes de la isla — actores, artistas y músicos — han abandonado el país en un éxodo récord desde la pandemia de COVID-19. (Infobae Cuba( REUTERS/Norlys Perez)
Muchos de los jóvenes de la isla — actores, artistas y músicos — han abandonado el país en un éxodo récord desde la pandemia de COVID-19. (Infobae Cuba( REUTERS/Norlys Perez)
Desde enero, cuando Estados Unidos impuso un bloqueo de combustible a Cuba en un intento de derrocar al gobierno comunista, quienes quedan han tenido que lidiar con apagones que duran varios días, escasez de alimentos, combustible y agua, y la falta de transporte público. (Infobae Cuba/REUTERS/Norlys Perez)
Desde enero, cuando Estados Unidos impuso un bloqueo de combustible a Cuba en un intento de derrocar al gobierno comunista, quienes quedan han tenido que lidiar con apagones que duran varios días, escasez de alimentos, combustible y agua, y la falta de transporte público. (Infobae Cuba/REUTERS/Norlys Perez)

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