Cuba

Qué sucedió con Beatriz Arrebato, la joven cubana que murió en una avalancha sin explicación oficial sobre lo ocurrido

La mujer cayó en medio de una multitud durante un evento realizado el 4 de octubre en La Habana, según testimonios y videos que circularon en redes sociales

Dibujo a lápiz del rostro de una mujer con el cabello recogido, una cadena al cuello y una prenda estampada sobre fondo claro.
Beatriz Arrebato falleció tras una aglomeración registrada en el Salón Rosado de La Tropical en La Habana. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Beatriz Arrebato murió durante una aglomeración ocurrida en el Salón Rosado de La Tropical, en La Habana, durante la noche del domingo 4 de octubre. A seis días del hecho, no existe una explicación oficial sobre las causas del movimiento de la multitud, el aforo habilitado para la actividad ni el número de personas que resultaron heridas.

La identidad de la víctima fue difundida por la plataforma NiO Reportando Un Crimen y, según informó el Observatorio de Alas Tensas (OGAT), fue confirmada por una persona cercana a su familia. La joven habría caído al suelo en medio de la concentración de asistentes y varias personas pasaron sobre ella, de acuerdo con testimonios recogidos tras el incidente.

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Videos que circularon en redes sociales muestran una concentración masiva de público en el recinto y un desplazamiento repentino de parte de los asistentes. Las imágenes permiten observar el nivel de aglomeración, aunque no aclaran qué originó la avalancha ni si existió una alerta, una falla organizativa o un hecho que provocara el movimiento colectivo.

Las grabaciones en redes sociales mostraron la densidad del público, aunque no revelaron la causa de la avalancha. (Cortesía: Redes sociales)
Las grabaciones en redes sociales mostraron la densidad del público, aunque no revelaron la causa de la avalancha. (Cortesía: Redes sociales)

No hay datos públicos sobre el aforo ni los heridos

Hasta ahora, el régimen cubano no han precisado cuántas personas asistieron al evento, cuál era el límite de capacidad autorizado ni qué protocolos de acceso, evacuación y atención de emergencias estaban previstos. Tampoco se conoce una cifra oficial de lesionados ni el estado de salud de quienes requirieron asistencia.

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En algunas grabaciones se observan maniobras de reanimación cardiopulmonar a la joven. Otros testimonios difundidos en redes cuestionaron el tiempo de respuesta de los servicios médicos, pero no hay información oficial que permita establecer cuándo llegaron las ambulancias ni cómo se desarrolló la atención sanitaria.

El Salón Rosado Benny Moré de La Tropical es un espacio destinado a conciertos y actividades de música popular que integra la red de instalaciones culturales de Artex S.A. Publicaciones asociadas a esa empresa han señalado que el lugar puede recibir a más de 3,000 personas. Sin embargo, ese dato no determina cuántos asistentes estaban autorizados para la actividad del 4 de octubre.

La ausencia de información pública también impide conocer si la organización dispuso de personal suficiente para controlar el ingreso, evitar la sobreocupación del recinto y actuar ante una emergencia. Las condiciones de seguridad, la distribución del público y la existencia de salidas operativas son parte de las preguntas que permanecen sin respuesta.

Una cinta plástica amarilla desplegada en el suelo de asfalto con la frase NO PASE impresa en letras negras.
La plataforma NiO Reportando Un Crimen y el Observatorio de Alas Tensas confirmaron la identidad de la víctima tras el incidente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La instalación ya tuvo antecedentes por exceso de capacidad

El caso reavivó los cuestionamientos sobre la gestión de eventos en La Tropical. En noviembre de 2021, el director, el subdirector y el jefe de Recreación de la instalación fueron apartados de sus funciones luego de que una comisión investigadora concluyera que un concierto de Divan y el proyecto Sarao se celebró sin la autorización correspondiente.

Según los antecedentes difundidos entonces, aquella actividad superó ampliamente la capacidad permitida bajo las restricciones sanitarias vigentes por la pandemia de COVID-19. El antecedente no permite establecer una relación directa con la muerte de Arrebato, aunque incorpora un elemento de contexto sobre los problemas de organización y control de aforo que ya habían afectado al recinto.

La difusión de grabaciones del incidente abrió, además, un debate sobre el tratamiento de imágenes de víctimas. Documentar un hecho de interés público no requiere divulgar sin filtros escenas que expongan a una persona fallecida o gravemente herida. La identificación de la joven, las circunstancias de su muerte y el impacto sobre sus familiares exigen un tratamiento informativo que preserve su dignidad.

Por ahora, las circunstancias de la muerte de Beatriz Arrebato continúan sin esclarecimiento oficial. La información disponible procede de videos, publicaciones y testimonios de asistentes, mientras persisten las preguntas sobre la seguridad del evento y la respuesta ante la emergencia.

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