La proporción de adultos mayores frente a niños en La Habana alcanzó un nivel sin precedentes en la historia reciente de Cuba

Las defunciones duplicaron a los nacimientos en Cuba durante 2025 y el país perdió 313,414 habitantes en apenas doce meses, según datos divulgados recientemente y recogidos por Cubana News, portal cubano de noticias.
La Habana, la capital, concentra buena parte de ese retroceso: casi medio millón de sus residentes ya supera los 60 años.
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El fenómeno no es aislado. Forma parte de una transformación demográfica que atraviesa a toda la isla y que distintas fuentes describen como inédita en la historia reciente del país.
La Habana tiene casi el doble de adultos mayores que de niños
La capital cubana registra 491,246 personas de 60 años o más, frente a 263,296 menores de 15 años, de acuerdo con las cifras difundidas por Cubana News. La diferencia entre ambos grupos ronda los 228,000 habitantes.
Esa relación equivale a 1.87 adultos mayores por cada niño o adolescente menor de 15 años. Entre los mayores, las mujeres son mayoría: 283,971 frente a 207,275 hombres.
El municipio Plaza de la Revolución vuelve a ser el territorio más envejecido de la capital, con 38.2% de sus residentes en ese rango de edad, un dato que la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) confirmó como el más alto a nivel municipal en todo el país.
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¿Por qué envejece tan rápido la población cubana? La combinación de baja natalidad, alta mortalidad y una emigración masiva reduce año tras año el número de jóvenes y adultos en edad laboral, mientras crece la proporción de personas mayores de 60 años, que ya supera el 26% del total nacional al cierre de 2025.
El país pierde población a un ritmo que alarma a los demógrafos
Al cierre de 2025, Cuba contaba con 9,434,593 habitantes, 313,414 menos que un año antes, según el reporte difundido por Cubana News. El retroceso combinó tres factores: nacieron 68,064 cubanos, murieron 136.214 y el saldo migratorio externo fue negativo en más de 245,000 personas.
La Habana explica buena parte de ese drenaje poblacional. La capital registró el mayor saldo migratorio externo del país durante 2025, con 57,433 personas, y presentó la tasa de decrecimiento más elevada entre todas las provincias cubanas.
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El impacto también se nota en la fuerza de trabajo. Entre 2021 y 2025, el número de personas en edad laboral en la isla cayó en 1.26 millones, hasta 5,606,541, mientras crecía el peso relativo de los grupos de mayor edad.
Un estudio independiente cuestiona la cifra real de habitantes
El economista y demógrafo Juan Carlos Albizu-Campos sostiene, en una investigación recogida por Cubana News, que la población residente en la isla a finales de 2024 ascendía a 8.025.624 personas, muy por debajo de los 9,748,532 que reportan las estadísticas oficiales. La caída acumulada en cuatro años alcanzaría el 24%.
“Solo ha sido observada en contextos de conflicto armado”, advierte Albizu-Campos en el documento, según consignó el medio, al referirse a una reducción poblacional de esa magnitud. El demógrafo habla de un “vaciamiento demográfico” producto de una “policrisis cuasi permanente”.
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El especialista calcula en 545,011 el número de personas que abandonaron la isla en 2024, más del doble de los 248,165 que reconocen las cifras oficiales, que según él solo contabilizan a quienes migraron hacia Estados Unidos.
El éxodo ya suma 1.79 millones de personas desde 2021
El panorama que describe Albizu-Campos encuentra respaldo en cifras más recientes. Entre 2021 y 2026, más de 1.79 millones de cubanos abandonaron la isla en el mayor éxodo de la historia del país, de acuerdo con un análisis publicado por CiberCuba, sitio de noticias sobre Cuba.
El mismo reporte señala que la natalidad cayó a su nivel más bajo en 65 años y que el país perdió más de 307,000 habitantes en apenas doce meses, mientras el 25,7% de la población ya supera los 60 años. Un 38% de los hogares cubanos tiene al menos un integrante viviendo fuera de la isla, según la publicación.
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El analista Alejandro de la Fuente describió el fenómeno como una “estampida” de jóvenes que crecieron sin Fidel Castro y sin identificación con el proyecto revolucionario, lo que a su juicio vuelve la crisis más difícil de revertir que las anteriores, de acuerdo con CiberCuba.
Una crisis que ya se siente en la vida diaria
Una población cada vez más envejecida exige adaptaciones en transporte, vivienda, servicios sanitarios y redes de cuidados, justo cuando se reduce la proporción de habitantes en edades activas.
En La Habana, donde casi medio millón de residentes ya superó los 60 años, esa transformación dejó de ser una proyección estadística.
La isla atraviesa desde hace cinco años una crisis económica marcada por la escasez de alimentos, medicinas y combustibles, además de alta inflación, contracción del producto interno bruto y apagones diarios prolongados, de acuerdo con el reporte de Cubana News.
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La pandemia, el endurecimiento de las sanciones estadounidenses y las políticas económicas nacionales agravaron problemas estructurales que la economía cubana arrastra desde hace décadas.
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