Cuba

La proporción de adultos mayores frente a niños en La Habana alcanzó un nivel sin precedentes en la historia reciente de Cuba

Una sola cifra resume la transformación demográfica de la capital cubana: casi medio millón de personas superan los 60 años, frente a poco más de 260,000 menores de 15, en medio de una emigración masiva

Las defunciones duplicaron a los nacimientos en Cuba durante 2025 y el país perdió 313,414 habitantes en apenas doce meses, según datos divulgados recientemente y recogidos por Cubana News, portal cubano de noticias. REUTERS/Alexandre Meneghini/File Photo
Las defunciones duplicaron a los nacimientos en Cuba durante 2025 y el país perdió 313,414 habitantes en apenas doce meses, según datos divulgados recientemente y recogidos por Cubana News, portal cubano de noticias. REUTERS/Alexandre Meneghini/File Photo
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Las defunciones duplicaron a los nacimientos en Cuba durante 2025 y el país perdió 313,414 habitantes en apenas doce meses, según datos divulgados recientemente y recogidos por Cubana News, portal cubano de noticias.

La Habana, la capital, concentra buena parte de ese retroceso: casi medio millón de sus residentes ya supera los 60 años.

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El fenómeno no es aislado. Forma parte de una transformación demográfica que atraviesa a toda la isla y que distintas fuentes describen como inédita en la historia reciente del país.

La Habana tiene casi el doble de adultos mayores que de niños

La capital cubana registra 491,246 personas de 60 años o más, frente a 263,296 menores de 15 años, de acuerdo con las cifras difundidas por Cubana News. La diferencia entre ambos grupos ronda los 228,000 habitantes.

LA HABANA (CUBA), 24/08/2026.- Fotografía del 20 de agosto de 2026 que muestra a una mujer cruzando una calle con una niña en sus brazos en La Habana (Cuba). El embarazo adolescente en Cuba es considerado un "serio problema social y de salud" por las autoridades de la isla, donde en torno al 18-19 % de los nacimientos son de madres de entre 15 y 19 años. EFE/ Ernesto Mastrascusa
LA HABANA (CUBA), 24/08/2026.- Fotografía del 20 de agosto de 2026 que muestra a una mujer cruzando una calle con una niña en sus brazos en La Habana (Cuba). El embarazo adolescente en Cuba es considerado un "serio problema social y de salud" por las autoridades de la isla, donde en torno al 18-19 % de los nacimientos son de madres de entre 15 y 19 años. EFE/ Ernesto Mastrascusa

Esa relación equivale a 1.87 adultos mayores por cada niño o adolescente menor de 15 años. Entre los mayores, las mujeres son mayoría: 283,971 frente a 207,275 hombres.

El municipio Plaza de la Revolución vuelve a ser el territorio más envejecido de la capital, con 38.2% de sus residentes en ese rango de edad, un dato que la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) confirmó como el más alto a nivel municipal en todo el país.

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Edificios residenciales frente a la sede del gobierno cubano, que presenta medidas económicas de gran alcance que podrían marcar el cambio más significativo hacia una economía de mercado desde la revolución de 1959; La Habana, Cuba, 17 de junio de 2026. REUTERS/Norlys Perez
Edificios residenciales frente a la sede del gobierno cubano, que presenta medidas económicas de gran alcance que podrían marcar el cambio más significativo hacia una economía de mercado desde la revolución de 1959; La Habana, Cuba, 17 de junio de 2026. REUTERS/Norlys Perez

¿Por qué envejece tan rápido la población cubana? La combinación de baja natalidad, alta mortalidad y una emigración masiva reduce año tras año el número de jóvenes y adultos en edad laboral, mientras crece la proporción de personas mayores de 60 años, que ya supera el 26% del total nacional al cierre de 2025.

El país pierde población a un ritmo que alarma a los demógrafos

Al cierre de 2025, Cuba contaba con 9,434,593 habitantes, 313,414 menos que un año antes, según el reporte difundido por Cubana News. El retroceso combinó tres factores: nacieron 68,064 cubanos, murieron 136.214 y el saldo migratorio externo fue negativo en más de 245,000 personas.

Transeúntes caminan por una calle el 24 de febrero de 2023, en La Habana (Cuba). EFE/ Yánder Zamora
Transeúntes caminan por una calle el 24 de febrero de 2023, en La Habana (Cuba). EFE/ Yánder Zamora

La Habana explica buena parte de ese drenaje poblacional. La capital registró el mayor saldo migratorio externo del país durante 2025, con 57,433 personas, y presentó la tasa de decrecimiento más elevada entre todas las provincias cubanas.

El impacto también se nota en la fuerza de trabajo. Entre 2021 y 2025, el número de personas en edad laboral en la isla cayó en 1.26 millones, hasta 5,606,541, mientras crecía el peso relativo de los grupos de mayor edad.

Un estudio independiente cuestiona la cifra real de habitantes

El economista y demógrafo Juan Carlos Albizu-Campos sostiene, en una investigación recogida por Cubana News, que la población residente en la isla a finales de 2024 ascendía a 8.025.624 personas, muy por debajo de los 9,748,532 que reportan las estadísticas oficiales. La caída acumulada en cuatro años alcanzaría el 24%.

LA HABANA (CUBA), 24/08/2026.- Fotografía del 20 de agosto de 2026 que muestra a una mujer dandole de comer a una niña en La Habana (Cuba). El embarazo adolescente en Cuba es considerado un "serio problema social y de salud" por las autoridades de la isla, donde en torno al 18-19 % de los nacimientos son de madres de entre 15 y 19 años. EFE/ Ernesto Mastrascusa
LA HABANA (CUBA), 24/08/2026.- Fotografía del 20 de agosto de 2026 que muestra a una mujer dandole de comer a una niña en La Habana (Cuba). El embarazo adolescente en Cuba es considerado un "serio problema social y de salud" por las autoridades de la isla, donde en torno al 18-19 % de los nacimientos son de madres de entre 15 y 19 años. EFE/ Ernesto Mastrascusa

“Solo ha sido observada en contextos de conflicto armado”, advierte Albizu-Campos en el documento, según consignó el medio, al referirse a una reducción poblacional de esa magnitud. El demógrafo habla de un “vaciamiento demográfico” producto de una “policrisis cuasi permanente”.

El especialista calcula en 545,011 el número de personas que abandonaron la isla en 2024, más del doble de los 248,165 que reconocen las cifras oficiales, que según él solo contabilizan a quienes migraron hacia Estados Unidos.

El éxodo ya suma 1.79 millones de personas desde 2021

El panorama que describe Albizu-Campos encuentra respaldo en cifras más recientes. Entre 2021 y 2026, más de 1.79 millones de cubanos abandonaron la isla en el mayor éxodo de la historia del país, de acuerdo con un análisis publicado por CiberCuba, sitio de noticias sobre Cuba.

Foto de archivo de un grupo de inmigrantes cubanos llegando a las costas de Florida en un bote. EFE/Archivo
Foto de archivo de un grupo de inmigrantes cubanos llegando a las costas de Florida en un bote. EFE/Archivo

El mismo reporte señala que la natalidad cayó a su nivel más bajo en 65 años y que el país perdió más de 307,000 habitantes en apenas doce meses, mientras el 25,7% de la población ya supera los 60 años. Un 38% de los hogares cubanos tiene al menos un integrante viviendo fuera de la isla, según la publicación.

El analista Alejandro de la Fuente describió el fenómeno como una “estampida” de jóvenes que crecieron sin Fidel Castro y sin identificación con el proyecto revolucionario, lo que a su juicio vuelve la crisis más difícil de revertir que las anteriores, de acuerdo con CiberCuba.

Una crisis que ya se siente en la vida diaria

Una población cada vez más envejecida exige adaptaciones en transporte, vivienda, servicios sanitarios y redes de cuidados, justo cuando se reduce la proporción de habitantes en edades activas.

En La Habana, donde casi medio millón de residentes ya superó los 60 años, esa transformación dejó de ser una proyección estadística.

Un hombre mayor apoya su mano sobre un bastón dentro de una habitación con paredes de madera, suelo de tierra y enseres domésticos.
Un hombre mayor se apoya en un bastón de madera en el interior de una casa rural con suelo de tierra en Cuba. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La isla atraviesa desde hace cinco años una crisis económica marcada por la escasez de alimentos, medicinas y combustibles, además de alta inflación, contracción del producto interno bruto y apagones diarios prolongados, de acuerdo con el reporte de Cubana News.

La pandemia, el endurecimiento de las sanciones estadounidenses y las políticas económicas nacionales agravaron problemas estructurales que la economía cubana arrastra desde hace décadas.

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