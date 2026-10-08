Cuba

La presa política cubana Ana Ibis denunció un deterioro de su salud en prisión: “Apenas puedo caminar y tengo dolores diarios”

La activista, condenada a 14 años de cárcel tras un proceso irregular por publicaciones en redes sociales, alertó desde el penal que padece fallas renales, asma crónica y secuelas físicas que afectan su movilidad

Ilustración en blanco y negro de un hombre sentado en el suelo de una celda que se cubre el rostro con las manos cerca de los barrotes.
La presa política Ana Ibis Tristá Padilla denunció el deterioro de su estado de salud durante su reclusión en Cuba. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La presa política Ana Ibis Tristá Padilla denunció que su estado de salud se ha deteriorado durante su reclusión y afirmó que depende de medicación permanente para evitar complicaciones renales. La carta fue divulgada este miércoles por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), que reclamó atención médica urgente y su liberación inmediata.

En un testimonio remitido desde la cárcel, Ana Abis señaló que enfrenta anorexia, asma crónica y fallas renales. Según relató, las tres afecciones le provocan descompensaciones frecuentes y limitan su vida cotidiana dentro del penal.

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“A mi enfermedad, la anorexia, voy controlándola gracias a la inmensa ayuda de ustedes. El asma crónica y el tema de mis fallas renales me afectan bastante y por lo general estoy siempre descompensada”, expresó la opositora cubana, de acuerdo con el texto difundido por el OCDH.

La mujer explicó que necesita tomar furosemida de forma continua para evitar un eventual colapso renal. Se trata de un diurético utilizado para tratar la retención de líquidos asociada a distintas afecciones, aunque su administración requiere seguimiento médico por sus posibles efectos sobre el equilibrio de líquidos y electrolitos.

Según una carta, Ana Abis expuso que el uso continuo de furosemida para evitar el colapso renal provocó lesiones en los tendones y dificultad para caminar. (Cortesía: Observatorio Cubano de Derechos Humanos)
Según una carta, Ana Abis expuso que el uso continuo de furosemida para evitar el colapso renal provocó lesiones en los tendones y dificultad para caminar. (Cortesía: Observatorio Cubano de Derechos Humanos)

Según su testimonio, el uso prolongado de este medicamento le ocasiona rigidez y lesiones en los tendones de ambas piernas. “Apenas puedo caminar y mantengo dolores diarios, pero no debo dejar de tomarla pues los riñones colapsan”, afirmó desde prisión.

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Proceso judicial irregular

El OCDH sostuvo que el caso de Ana Abis estuvo marcado por irregularidades judiciales. La organización indicó que la mujer había sido absuelta inicialmente por falta de pruebas, pero que luego recibió una condena de 14 años de cárcel por supuestos delitos de “propaganda contra el orden constitucional” y “otros actos contra la seguridad del Estado”.

De acuerdo con la denuncia del OCDH, la nueva sentencia se dictó sin nuevas pruebas y sin garantías legales suficientes. La entidad atribuyó la revisión del expediente a una intervención de la policía política cubana, una acusación que forma parte de sus denuncias sobre la persecución de opositores y activistas en la isla.

La organización afirmó que la condena se vinculó con publicaciones e interacciones de la mujer en Facebook. El observatorio considera que esas actividades no justifican una pena de esa magnitud y las enmarca en una política de castigo contra expresiones críticas hacia el régimen cubano.

El caso vuelve a poner el foco sobre la situación de los presos políticos en la isla. Las condiciones de encarcelamiento, el acceso a tratamientos y la independencia de los procesos judiciales suelen ser puntos centrales en los reclamos de organizaciones de derechos humanos.

Pintura al óleo del rostro de una mujer con cabello negro rizado, ojos marrones y trazos de pincel visibles.
El tribunal vinculó las acusaciones de propaganda contra el orden constitucional con publicaciones en la red social Facebook. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Exigen atención médica y liberación inmediata

El OCDH exigió que las autoridades garanticen una evaluación médica adecuada para Ana Ibis, así como el acceso a los medicamentos y tratamientos que requiera. También solicitó su liberación inmediata al considerar que la condena carece de fundamentos compatibles con las garantías de un debido proceso.

Hasta el momento, en la información difundida por el observatorio no figura una respuesta pública de las autoridades cubanas sobre las denuncias relativas al estado de salud de la reclusa ni sobre el pedido de atención médica.

El testimonio se suma a los reclamos de familiares, activistas y organismos que siguen la situación de personas encarceladas por razones políticas.

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