La Policía de La Habana abrió una investigación por el presunto delito de atentado contra la periodista Camila Acosta y el escritor Ángel Santiesteban./ (Facebook Camila Acosta)

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La periodista independiente Camila Acosta y el escritor Ángel Santiesteban Prats cuentan con cinco días para designar a un abogado y volver a declarar ante la Policía de La Habana, luego de que ambos fueran informados de una investigación por el presunto delito de atentado.

Según publicó 14ymedio, Acosta y Santiesteban acudieron el 19 de noviembre a la estación policial de Zapata y C, donde un instructor les notificó la apertura del expediente 73567/2026. La causa se vincula, de acuerdo con la versión de la periodista, con publicaciones en redes sociales sobre el juicio contra cuatro miembros de la masonería cubana.

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El funcionario les comunicó que debían regresar a prestar declaración con asistencia legal. Ambos se negaron a responder preguntas sin la presencia de un defensor.

Acosta explicó durante una transmisión en Facebook para Cubanet que el instructor policial tenía sobre su escritorio un documento de más de 20 páginas con capturas de publicaciones y comentarios difundidos en redes sociales. La periodista aseguró que no le permitieron revisar el contenido del expediente.

“Yo no he amenazado a nadie. No he intimidado a nadie. Ni en las redes sociales ni a nivel personal”, sostuvo Acosta, según recogió 14ymedio. La reportera cuestionó que las autoridades intenten atribuirle responsabilidad por los mensajes publicados por terceros en sus redes.

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Camila Acosta y Ángel Santiesteban rechazaron declarar ante los instructores policiales sin la asistencia de un abogado defensor./ (Redes de Camila Acosta)

La denuncia fue presentada por Ernesto Valdés García, quien compareció como testigo de la Fiscalía en el proceso contra cuatro masones cubanos. Valdés García afirmó sentirse amenazado por reacciones y comentarios surgidos después de la difusión de informaciones sobre ese caso.

La acusación contra Acosta y Santiesteban estaría relacionada con una investigación publicada el 10 de noviembre por Cubanet. El reporte identificaba a jueces, fiscales, testigos y funcionarios de la Seguridad del Estado vinculados con el juicio contra los miembros de la fraternidad. La periodista y su esposo compartieron ese trabajo en sus perfiles.

“Nosotros no somos responsables ahora de los comentarios que hagan las personas en las publicaciones en las redes sociales”, afirmó Acosta.

Valdés García había ocupado la presidencia de la Corte Suprema de Justicia Masónica durante la crisis institucional que atravesó la organización después del robo de USD 19,000 destinados al Asilo Nacional Masónico Llansó, ocurrido en enero de 2024. También ejerció como tesorero de esa entidad.

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De acuerdo con Cubanet, participó en procedimientos internos contra dirigentes de la masonería y luego fue expulsado de la fraternidad por traición. Su testimonio integró las pruebas presentadas por la Fiscalía en el juicio celebrado el 5 de noviembre.

Santiesteban recibió una condena de dos años de limitación de libertad

Ángel Santiesteban Prats recibió dos años de limitación de libertad y una multa de 20,000 pesos en un juicio donde la Fiscalía invocó sus posiciones críticas al sistema./ (Redes Ángel Santiesteban)

El Tribunal Municipal Popular de Diez de Octubre impuso a Santiesteban una sanción de dos años de limitación de libertad y una multa de $ 20.000 por operaciones de cambio de divisas relacionadas con el Asilo Llansó.

El escritor había sido elegido recientemente gran comendador del Supremo Consejo del Grado 33 de la masonería cubana. En el mismo proceso, José Ramón Viñas Alonso, Fernando Marcos García y Osvaldo Ernesto Villegas Digat recibieron condenas de entre dos y cuatro años, además de sanciones económicas.

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La causa previa fue instruida por el Órgano de Instrucción Penal de la Seguridad del Estado. La Fiscalía incluyó entre sus argumentos contra Santiesteban referencias a sus posiciones críticas frente al sistema político cubano, pese a que el expediente se centraba en supuestas operaciones ilegales con divisas.

El Código Penal cubano, aprobado a través de la Ley 151 de 2022, contempla penas de dos a cinco años de cárcel para la figura básica de atentado. El artículo 183 también castiga las amenazas o intimidaciones contra testigos vinculadas con procedimientos judiciales.

Acosta considera que la denuncia busca abrir una nueva vía judicial contra ella y su esposo. La periodista afirmó que la Seguridad del Estado utiliza a terceros para promover procesos contra voces críticas.

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La investigación se conoció después de nuevas restricciones contra la reportera durante noviembre. El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión registró 31 violaciones contra Acosta y 12 contra Santiesteban durante 2026, entre ellas cercos policiales frente a su vivienda y detenciones arbitrarias.