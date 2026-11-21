Discos de cemento fraguados en latas de pintura y barras de hierro macizo sustituyen al equipamiento profesional en los gimnasios populares habaneros (Cortesía: Jorge Navarrete).

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En un garaje de paredes sin revocar en La Habana, el sonido del hierro oxidado chocando contra bloques de hormigón marca el ritmo de cada tarde. Allí, los gimnasios populares cubanos subsisten gracias a una red de aparatos artesanales construidos con chatarra y cemento.

Frente al colapso económico, la falta de ingresos suficientes y los continuos apagones provocados por la gestión del régimen de Cuba, los ciudadanos han puesto en marcha una creatividad extrema para no abandonar la actividad física.

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A sus 44 años, Carlos Ramos acude cuatro tardes por semana a uno de estos locales improvisados en el municipio Diez de Octubre. Su objetivo principal es controlar la hipertensión arterial y conservar su movilidad física en medio de una cotidianidad cada vez más exigente.

El entorno en el que entrena dista por completo de los centros deportivos convencionales: no hay cintas de correr electrónicas ni poleas computarizadas, sino mecanismos rústicos ideados, soldados y ensamblados por los propios vecinos del barrio.

Ramos se sienta sobre un banco de madera sujetado a una base de tubos de fontanería reciclados para ejercitar los hombros. En lugar de barras cromadas de fábrica, empuja una pieza de metal macizo cuyos extremos sostienen dos bloques circulares de concreto fraguados dentro de viejas latas de pintura.

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Un gimnasio comunitario opera en un garaje sin revocar en La Habana, donde los vecinos entrenan utilizando maquinaria ensamblada con chatarra y materiales reciclados ante la escasez en la isla.

Esta escena refleja cómo el ingenio de herreros locales y aficionados al deporte permite que estos espacios mantengan sus puertas abiertas pese a la imposibilidad de importar maquinaria moderna y a los inalcanzables costes de los repuestos en el mercado formal.

La precariedad salarial como motor de la creatividad ciudadana

La caída drástica del poder adquisitivo en la isla ha obligado a la población trabajadora a reinventar sus herramientas de entrenamiento. Con salarios estatales y pensiones pulverizados por la inflación que atraviesa el país bajo el régimen de Cuba, acceder a equipamiento deportivo importado resulta una utopía para el ciudadano común.

Ante esta barrera financiera, la fabricación doméstica se ha convertido en la única vía viable para dotar de equipos a los centros deportivos barriales. En estos talleres convertidos en salas de musculación, viejos amortiguadores de camiones soviéticos, engranajes agrícolas en desuso y cadenas de motocicletas encuentran una segunda vida útil.

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Para personas como Carlos Ramos, estas adaptaciones artesanales garantizan la continuidad de su rutina saludable sin representar desembolsos financieros inasumibles.

Entrenar a oscuras y en medio del calor tropical

La creatividad para fabricar herramientas convive con una infraestructura marcada por el deterioro de los servicios básicos. La mayoría de estos gimnasios populares funciona en cobertizos, patios traseros o antiguos almacenes con techos de zinc que concentran las altas temperaturas del clima tropical.

Las interrupciones diarias en el suministro eléctrico apagan los escasos ventiladores de pie y cortan la música de fondo, dejando a los asistentes entrenando en medio de un calor sofocante y con iluminación natural muy limitada durante las últimas horas de la tarde.

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La creatividad de los cubanos transformó una casa en un centro de entrenamiento único con pesas de cemento y piezas de bicicleta.

A este panorama se suma la ausencia casi total de condiciones sanitarias adecuadas. En una gran cantidad de establecimientos no existen duchas operativas ni servicio de agua corriente regular, por lo que los usuarios deben cargar desde sus hogares recipientes plásticos para hidratarse y pequeñas toallas para lidiar con la transpiración constante.

De igual manera, la brecha entre los ingresos de la población y el costo de vida determina estrictamente quién puede acceder a cada tipo de instalación.

Mientras las mensualidades en estos gimnasios de barrio rondan los 1,000 pesos cubanos (Entre USD 1.40 y USD 2.00) y la entrada diaria oscila alrededor de los 50 pesos (entre USD 0.07 y USD 0.10), en las zonas residenciales y turísticas operan centros privados de alta gama completamente ajenos a la realidad popular.

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Más allá del beneficio muscular o cardiovascular, la permanencia de estos locales responde a una urgente necesidad de desahogo colectivo. Para Carlos Ramos y sus compañeros de turno en Diez de Octubre, levantar pesas de cemento funciona como una pausa mental frente a las complejidades materiales que marcan la rutina bajo el régimen de Cuba.