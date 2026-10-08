Denuncian la detención del pastor Maikel Pupo tras convocar a una oración pública por Cuba

Un hombre vestido con traje y corbata roja señala hacia arriba con los ojos cerrados mientras sostiene unas hojas de papel sobre un fondo azul. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El pastor evangélico Maikel Pupo Velázquez, integrante de la Iglesia Palabra de Fuego en Camagüey, fue detenido después de convocar a distintas congregaciones a participar de una oración pública por Cuba, según una denuncia recogida este miércoles por el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa a través de su Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (OCLE).

La alerta se conoció la noche del 6 de octubre, cuando Darlon Bermúdez publicó un mensaje en el grupo de Facebook AVIVACUBA para pedir oraciones por el religioso. “Ruego a todos mis hermanos oración por el Pastor Maikel Pupo Velázquez. El mismo se encuentra detenido por convocar a iglesias a oración pública por la nación”, escribió.

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El denunciante añadió que la esposa del religioso se encontraba desesperada por la situación y señaló que la hija mayor de la familia estaba internada en el área de cardiología. La publicación no precisó la fecha exacta del arresto, el lugar donde permanece el pastor, la autoridad que ejecutó la detención ni una posible acusación formal en su contra.

El OCLE incluyó el caso dentro de su indicador de detención arbitraria. La organización sostuvo que el arresto estaría vinculado con la convocatoria a una actividad de oración, una práctica que relacionó con el ejercicio de las libertades de expresión, reunión y culto.

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Un mensaje difundido en redes sociales visibilizó el arresto del religioso y la hospitalización de su hija mayor en el área de cardiología. (Cortesía: Redes sociales)

El observatorio reclamó a las autoridades cubanas que informen de inmediato dónde se encuentra el pastor y bajo qué condición legal permanece privado de libertad. También pidió su liberación y que la convocatoria a actos religiosos no derive en sanciones penales o administrativas.

La falta de información sobre su paradero se suma a la preocupación expresada por allegados y miembros de comunidades religiosas.

Maike Pupo ya había sido detenido en julio de 2025

No es la primera denuncia vinculada con el religioso. La organización Christian Solidarity Worldwide (CSW) informó que el 9 de julio de 2025 el pastor fue interceptado en San José de las Lajas, en la provincia de Mayabeque, cuando intentaba llevar medicamentos y brindar acompañamiento pastoral a Marta Perdomo.

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Marta es la madre de Jorge y Nadir Martín Perdomo, dos hermanos encarcelados por su participación en las manifestaciones del 11 de julio de 2021. Según CSW, Pupo pudo entregar fármacos para la nieta de la mujer, quien padece epilepsia, pero no logró ingresar a la vivienda.

El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión clasificó el hecho dentro de su indicador de detención arbitraria. (Cortesía: Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa)

La entidad indicó que el religioso desapareció durante unas 14 horas después de ser interceptado mientras hablaba por teléfono con otro pastor, cerca del mediodía. Sus familiares y otros miembros de la Alianza de Cristianos de Cuba intentaron localizarlo en hospitales, estaciones policiales y centros de detención, aunque recibieron respuestas negativas sobre su posible arresto.

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El pastor reapareció frente a su casa en Camagüey alrededor de las 2 de la madrugada del 10 de julio de 2025. Fuentes de CSW confirmaron luego que había sido detenido, interrogado y amenazado. La organización lo identificó como responsable del Ministerio Palabra de Fuego Bendición Sagrada y miembro de la Alianza de Cristianos de Cuba.

El nuevo episodio denunciado ocurre sin información oficial sobre la causa de la detención ni sobre el lugar de reclusión.