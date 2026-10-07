Cuba

Denuncias por alimentos vencidos en medio de la escasez: cubana compró leche condensada con presuntos hongos en una tienda estatal

Las fotografías difundidas por Gisela Cascaret muestran manchas oscuras en la tapa y formaciones visibles en el contenido del envase TB Milk, comprado por $0.80 y próximo a vencer en octubre

Gisela Cascaret denunció la venta de una lata de leche condensada en una tienda estatal de Pinar del Río. (Foto cortesía redes sociales)
Gisela Cascaret denunció la venta de una lata de leche condensada en una tienda estatal de Pinar del Río. (Foto cortesía redes sociales)
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¿Cuánto puede costar adquirir una lata de leche? Un producto alimenticio básico debería ser de fácil acceso; sin embargo, una lata de leche condensada comprada en una tienda estatal de Pinar del Río, en Cuba, quedó en el centro de una denuncia que volvió a exponer las dificultades de los consumidores para acceder a alimentos en condiciones aptas. La mujer afirmó que el envase presentaba señales de deterioro y cuestionó que el producto permaneciera en venta pese a su fecha de vencimiento cercana.

La mujer fue identificada como Gisela Cascaret. Según las imágenes que difundió en redes sociales, la tapa de la lata tenía manchas oscuras y el contenido mostraba formaciones visibles que despertaron dudas sobre su estado. El producto identificado como TB Milk, y había sido adquirido por $0.80 (aproximadamente 24 pesos cubanos) en un comercio estatal que vende en dólares.

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La denuncia fue retomada de CiberCuba. Cascaret publicó las fotografías en el grupo de Facebook “Ventas Pinar” y afirmó que la leche condensada vencía en octubre. También cuestionó que el comercio hubiera aplicado una rebaja al precio en lugar de retirar el artículo de la venta antes de que alcanzara su fecha límite.

Los frecuentes cortes de electricidad perjudican la refrigeración de los alimentos en comercios y hogares cubanos. (Fotos cortesía redes sociales)
Los frecuentes cortes de electricidad perjudican la refrigeración de los alimentos en comercios y hogares cubanos. (Fotos cortesía redes sociales)

Las imágenes abrieron un debate sobre los controles de calidad

La publicación generó reacciones de otros usuarios, que señalaron posibles riesgos sanitarios y criticaron los controles en las tiendas estatales. Algunos comentaron que las manchas podían corresponder a hongos u óxido producido por el envase.

En los comentarios, varias personas relataron experiencias similares con productos adquiridos en establecimientos estatales. Mencionaron casos de mantequilla rancia, yogures deteriorados, pasta con insectos y otros alimentos que, según sus testimonios, estaban vencidos o tenían signos de descomposición.

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Extrabajadores del comercio estatal también participaron de la discusión. Una de ellas sostuvo que los artículos próximos a vencer debían someterse a controles y recibir rebajas progresivas antes de ser retirados. Otra señaló que la mercadería que no lograba venderse dentro de ese período debía declararse como merma.

De forma casi unánime los usuarios de redes sociales señalaron la necesidad “volver a la tienda y exigir una devolución del dinero”, no por la cantidad, sino una forma de exigir dignidad.

El episodio se produjo pocos días después de una fiscalización en Ciego de Ávila, donde se detectaron irregularidades en el 61.8% de los 2.165 establecimientos estatales y privados revisados. Entre las faltas registradas figuraba la comercialización de productos vencidos.

Un hombre muestra su cartilla de racionamiento, conocida como "libreta", mientras al fondo se ve una imagen enmarcada de Fidel Castro, en una bodega estatal en La Habana, Cuba, el sábado 2 de mayo de 2026 (AP Foto/Ramón Espinosa)
Un hombre muestra su cartilla de racionamiento, conocida como "libreta", mientras al fondo se ve una imagen enmarcada de Fidel Castro, en una bodega estatal en La Habana, Cuba, el sábado 2 de mayo de 2026 (AP Foto/Ramón Espinosa)

La escasez y los apagones presionan sobre el abastecimiento

La queja se suma a las dificultades que enfrenta la población cubana para conseguir alimentos, en especial productos lácteos. En junio, el ministro de la Industria Alimentaria, Alberto López Díaz, reconoció que el país no podía cumplir el plan previsto de distribución de leche y que más de 100 mil niños estaban afectados por la falta del producto.

La escasez obliga a muchas familias a buscar alimentos en distintos puntos de venta y a pagar precios elevados en las tiendas que operan con divisas. En ese escenario, la venta de un producto próximo a vencerse o con signos visibles de deterioro adquiere mayor impacto para quienes tienen opciones limitadas de compra.

Los cortes de energía agravan la situación. La falta de electricidad afecta la refrigeración de alimentos en hogares, comercios y centros de distribución, además del transporte y la producción. También interrumpe el funcionamiento de bombas de agua, lo que dificulta el suministro en varias zonas, y repercute sobre otros servicios vinculados a la vida cotidiana.

En 2022, la empresa estatal CIMEX informó que los productos que no se vendían antes de su vencimiento podían ser revisados y enviados a otros puntos de comercialización si todavía reunían condiciones para el consumo. En el caso denunciado en Pinar del Río, no se informó sobre una respuesta de las autoridades ni del comercio involucrado.

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