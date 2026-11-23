FOTO DE ARCHIVO: Infantes de Marina estadounidenses realizan un ejercicio de fuego real a bordo del buque de asalto anfibio USS Tripoli, en una ubicación no revelada dentro del área de responsabilidad del Comando Central de los Estados Unidos, durante el ataque de la Operación Furia Épica contra Irán el 27 de marzo de 2026. Cuerpo de Marines de los Estados Unidos/Imagen cedida a través de REUTERS.

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Los infantes de Marina de Estados Unidos asignados a la Fuerza de Tarea Secure realizaron ejercicios con fuego real y maniobras tácticas en la Estación Naval de la Bahía de Guantánamo, en Cuba, entre el 11 y el 13 de noviembre, según informó el Comando Sur estadounidense (Southcom).

Las prácticas incluyeron el uso de ametralladoras M240B y simulaciones diseñadas para reproducir condiciones operativas de combate. Durante las jornadas, los militares ejercitaron desplazamientos coordinados, comunicaciones entre unidades, reacción ante órdenes cambiantes y procedimientos de apoyo entre compañeros.

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Southcom difundió imágenes y detalles del entrenamiento a través de su cuenta oficial en X. El comando señaló que el objetivo de las actividades fue mantener la preparación de los infantes de Marina y mejorar su capacidad para actuar bajo presión en distintos escenarios tácticos.

La información no precisó si las maniobras responden a una operación específica, a un despliegue próximo o a un cambio en la postura militar estadounidense en el Caribe. La base naval ubicada en Guantánamo permanece bajo control de Estados Unidos desde comienzos del siglo XX, pese a las reclamaciones del régimen de Cuba sobre ese territorio.

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Ametralladoras M240B y simulaciones de combate en el entrenamiento

El entrenamiento con fuego real formó parte de una serie de prácticas enfocadas en la coordinación de pequeñas unidades. Las ametralladoras M240B son armas de uso habitual en formaciones de infantería estadounidenses y se emplean para proporcionar fuego de apoyo durante operaciones terrestres.

Los ejercicios buscaron evaluar la ejecución de procedimientos básicos en circunstancias cambiantes. Entre ellos figuraron la comunicación durante movimientos tácticos, la interpretación de instrucciones en tiempo limitado y la coordinación entre los integrantes de cada grupo.

Según Southcom, las actividades apuntaron a fortalecer la respuesta de las tropas ante entornos de combate que pueden exigir decisiones rápidas y una articulación constante entre efectivos. La institución no informó cuántos infantes de Marina participaron ni detalló la extensión de las áreas utilizadas dentro de la instalación naval.

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La Estación Naval de la Bahía de Guantánamo alberga desde hace décadas operaciones logísticas y militares estadounidenses. También incluye el centro de detención creado después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 para alojar a sospechosos de terrorismo, una instalación que ha sido cuestionada por organizaciones de derechos humanos y por gobiernos de distintos países.

FOTO DE ARCHIVO: Un soldado asignado al 1.er Comando de Apoyo a la Misión de la Reserva del Ejército de EE. UU. dispara contra objetivos durante un ejercicio de entrenamiento con fuego real como parte de la Semana Anual del Ejército del Caribe en Camp Santiago en Salinas, Puerto Rico, el 10 de enero de 2026. REUTERS/Ricardo Arduengo

La presión de Washington sobre La Habana al momento de los ejercicios

Las maniobras se desarrollaron mientras la administración del presidente Donald Trump incrementó la presión económica y diplomática sobre Cuba. Washington ha aplicado sanciones contra empresas, individuos y sectores que, según sus autoridades, sostienen la estructura de poder de La Habana o participan en actividades vinculadas con el suministro energético y la cooperación militar.

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El 5 de noviembre, Estados Unidos anunció sanciones contra dos personas y ocho empresas. Dos de esas compañías tienen sede en China. El Departamento del Tesoro estadounidense sostuvo que los señalados mantienen vínculos con sectores de la élite cubana o con redes que trasladan petróleo desde y hacia la isla. También los acusó de facilitar material militar para las Fuerzas Armadas cubanas.

Las medidas se sumaron a advertencias de Washington sobre la posibilidad de imponer aranceles a países que suministren petróleo a Cuba. La Casa Blanca sostiene que busca promover cambios políticos en la isla y limitar las fuentes de financiamiento del aparato estatal cubano.

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El gobierno cubano rechaza esas sanciones y acusa a Estados Unidos de profundizar el embargo económico vigente desde hace más de seis décadas. Las autoridades de La Habana también responsabilizan a las restricciones estadounidenses por parte de las dificultades para importar combustibles, alimentos, medicamentos y otros bienes.

El general estadounidense Francis Donovan, jefe del Comando Sur de EE. UU., visita Guantánamo, Cuba, en esta imagen publicada el 29 de mayo de 2026. Comando Sur de EE. UU./Imagen cedida a través de REUTERS.

Crisis energética y apagones prolongados en distintas provincias

Cuba atraviesa una crisis energética que ha derivado en cortes prolongados de electricidad en distintas provincias. En algunas zonas, los apagones han superado las más de 24 horas, de acuerdo con denuncias de residentes y reportes de medios locales e internacionales.

La falta de combustible afecta la generación eléctrica, el transporte, la actividad económica y los servicios públicos. El sistema eléctrico cubano depende de centrales termoeléctricas antiguas, varias de las cuales han registrado averías y salidas de servicio durante los últimos años.

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Southcom no anunció nuevas fechas de entrenamiento ni aportó detalles sobre eventuales ejercicios posteriores de la Fuerza de Tarea Secure.