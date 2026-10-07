Cuba

Cuba registra el feminicidio 57: una madre muere al defender a su hija tras ataque de su expareja

El Observatorio de Alas Tensas verificó el hecho, ocurrido el 2 de octubre, como el feminicidio número 57 en lo que va del año, tras la irrupción armada del sospechoso en la vivienda familiar

El Observatorio de Alas Tensas elevó a 57 la cifra de feminicidios documentados en Cuba durante el año 2026. (Foto AP/Jorge Luis Banos)
El Observatorio de Alas Tensas elevó a 57 la cifra de feminicidios documentados en Cuba durante el año 2026. (Foto AP/Jorge Luis Banos)
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Nilda Díaz Santana, mujer de 58 años, murió el 2 de octubre en el barrio rural Merceditas, en Cárdenas, provincia de Matanzas, cuando intentó proteger a su hija de un ataque atribuido a la expareja de la joven. El Observatorio de Alas Tensas (OGAT) verificó el caso como el feminicidio número 57 en Cuba durante 2026.

Según la información recopilada por OGAT, el presunto agresor ingresó armado a la vivienda familiar con la intención de atacar a su expareja. Nilda intervino para defender a su hija y murió durante la agresión.

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La hija de la víctima sufrió heridas. Otros integrantes de la familia también resultaron afectados, de acuerdo con fuentes familiares y comunitarias consultadas. El hombre señalado como responsable se entregó a la Policía el mismo 2 de octubre, indicó el Observatorio.

Ilustración gráfica de una mujer con los brazos sobre el rostro y un hombre de pie con una pistola en la mano.
Nilda Díaz Santana murió al interponerse para defender a su hija del ataque de su expareja en la provincia de Matanzas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ataque ocurrió después de antecedentes de violencia contra la hija

La organización informó que el presunto agresor tenía antecedentes de violencia contra la hija de Nilda Díaz Santana. El caso volvió a exponer el riesgo que enfrentan las mujeres tras la ruptura de relaciones marcadas por agresiones y amenazas.

La directora de OGAT, Ileana Álvarez, destacó dos elementos del crimen: la intervención de una madre para proteger a su hija y el uso de un arma de fuego.

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Álvarez sostuvo que las armas de fuego aún aparecen con poca frecuencia en los feminicidios que el Observatorio registra en Cuba, aunque su uso representa un factor de alto riesgo. En 2025, OGAT identificó armas de fuego en dos de los 49 feminicidios analizados, equivalente al 4.2%.

Durante 2026, el Observatorio también documentó el feminicidio de Mariolis López Silio, asesinada a tiros por su expareja en Güines, Mayabeque. Álvarez recordó, además, el asesinato de la doctora Damaris Rodríguez Domínguez en 2023. Su expareja, un policía, utilizó su arma reglamentaria para dispararle y también hirió a un paramédico que se encontraba con ella, quien murió después.

Una mujer con ropa oscura levanta una mano con la palma hacia el frente; su otra mano cubre su rostro en un ambiente oscuro con luz sobre la mano levantada.
La violencia feminicida desborda a la víctima inicial e impacta a familiares y personas cercanas que intentan intervenir. (Imagen Ilustrativa Infobae)

OGAT alertó sobre el impacto de la violencia feminicida en las familias

El caso de Nilda muestra que la violencia feminicida puede alcanzar a personas distintas de la mujer contra quien se dirige inicialmente el ataque. Familiares que intervienen, hijas e hijos presentes en la vivienda y personas cercanas pueden resultar heridos, muertos o quedar expuestos a las consecuencias del crimen.

La violencia feminicida puede desbordar a la mujer contra quien inicialmente se dirige”, señaló Álvarez. La directora de OGAT indicó que las agresiones afectan también a menores de edad que presencian los hechos o pierden a sus madres.

Entre los casos registrados este año, el Observatorio incluyó el feminicidio de Yanelkys Alonso Valdés. Durante ese ataque, la madre de la víctima, de más de 75 años, sufrió heridas graves y otro familiar resultó lesionado al intentar intervenir.

OGAT también registró el caso de Arnelis Nancy Vega González, cuyo padre debió ser hospitalizado tras intervenir durante la agresión. Entre enero y agosto, 26 de las 49 mujeres cuyos feminicidios fueron analizados tenían menores dependientes a su cargo, según los datos citados por Álvarez. Al menos 40 menores quedaron directamente afectados por esas muertes.

El Observatorio de Alas Tensas advirtió que los episodios agresivos afectan gravemente a parientes cercanos y menores de edad. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El Observatorio de Alas Tensas advirtió que los episodios agresivos afectan gravemente a parientes cercanos y menores de edad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Observatorio investiga otros 11 posibles feminicidios en Cuba

Hasta el 5 de octubre, el Observatorio de Alas Tensas había verificado 57 feminicidios, 27 intentos de feminicidio y dos asesinatos de hombres en contextos de violencia feminicida durante 2026.

La organización mantiene bajo investigación otros 11 posibles feminicidios y 11 intentos de feminicidio notificados este año. También analiza 12 posibles feminicidios, cinco intentos y un asesinato de un hombre en contexto feminicida reportados en 2025.

OGAT indicó que requiere acceso a los informes de investigación de los casos de Anais Tamayo Puente y Ana Vivian Suárez Cruz. A la vez, estudia como posible suicidio feminicida la muerte de Bárbara Sánchez González.

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