Por definición, un venture capital (fondo de inversión de riesgo, o VC) está compuesto por acuerdos privados que no cotizan en bolsa. ¿Qué significa esto? Que tienen muy poca liquidez, porque hasta que no se produce el exit de alguna de las inversiones -en plazos típicos de siete a diez años- no existe ese evento que les devuelve dinero a los inversores.