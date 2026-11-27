Una composición artística reúne cinco retratos dibujados a lápiz que presentan los rostros en primer plano de Shock, Noni, Peña Russell, Anita y Estefanía McDonald sancionados por el Departamento del Tesoro de EE. UU. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una red de empresas fantasma registradas en Limón, entre ellas un salón de belleza y una asociación de pescadores, sirvió para lavar las ganancias del Cartel del Caribe, según documentó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Esa estructura financiera está ahora en el centro de un nuevo pedido de extradición que Costa Rica presentó a Reino Unido.

Las autoridades costarricenses solicitaron la entrega de Estefanía McDonald Rodríguez, esposa de Luis Manuel Picado Grijalba, alias “Shock”, presunto líder de la organización, según informó InSight Crime, sitio especializado en crimen organizado en América Latina. Shock permanece detenido en Londres a la espera de su propia extradición a Estados Unidos.

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Una telaraña conectada a negocios comerciales, barcos pesqueros y dinero en efectivo ilustra el entramado de una red de lavado de activos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué investiga la Fiscalía sobre la esposa de “Shock”

La Fiscalía costarricense investiga a McDonald por tráfico internacional de drogas y lavado de dinero dentro del caso Traición. Esa causa derivó en el operativo que golpeó con fuerza a la estructura criminal en noviembre de 2025, de acuerdo con el reporte firmado por la periodista Deborah Bonello para InSight Crime.

Según la Fiscalía, citada por el sitio, McDonald funcionó como enlace entre Shock y otros integrantes del cartel después de la detención del cabecilla en Reino Unido, ocurrida a petición de Estados Unidos. La solicitud de extradición marca, en palabras del propio reporte, “un nuevo paso en la persecución judicial” de los líderes del grupo.

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Un esquema vincula empresas de Limón con la solicitud de extradición presentada por Costa Rica a Reino Unido contra presuntos miembros del Cartel del Caribe. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un hermano también bajo proceso de extradición

El caso de McDonald no es aislado. Su cuñado, Jordie Picado Grijalba, alias “Noni”, fue detenido en Costa Rica meses después de la captura de Shock y enfrenta su propio proceso de entrega a la justicia estadounidense, según InSight Crime.

Ambos hermanos, junto con McDonald y la madre de esta última, fueron sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro. La misma lista incluyó a Tonny Peña Russell, señalado como jefe del brazo armado del cartel.

Una infografía de la OFAC detalla la estructura y el itinerario marítimo del tráfico de cocaína desde Colombia hacia Costa Rica y Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El esquema de lavado que documentó el Tesoro

El expediente del Tesoro estadounidense, publicado de forma independiente al reporte de InSight Crime, aporta un nivel de detalle adicional sobre el papel financiero de la familia. Según la designación emitida el 22 de enero de 2026, McDonald y su madre, Anita Yorleny McDonald Rodríguez, usaron varias sociedades con sede en Limón para mover el dinero de Shock.

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Una ilustración de investigación forense esquematiza la red de lavado de dinero y tráfico marítimo de cocaína atribuida al Cartel del Caribe. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre esas empresas figuran la Asociación de Líderes Limonenses del Sector Pesquero, un salón de estética y al menos otras tres sociedades registradas a nombre de ambas mujeres. El Tesoro señaló además que la madre notarizó transacciones fraudulentas en nombre de su yerno.

Tres de esas compañías fueron suspendidas de forma temporal por las autoridades costarricenses debido a sus vínculos con el lavado de dinero y el narcotráfico, de acuerdo con el documento oficial. La red muestra cómo la organización combinó el trasiego de cocaína con un entramado financiero familiar para blanquear ganancias dentro del propio territorio donde operaba.

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Qué sigue para el entramado judicial

El pedido de extradición de McDonald se suma a un expediente que ya conecta a Costa Rica, Reino Unido y Estados Unidos en la persecución de la cúpula del Cartel del Caribe. Mientras Shock aguarda en Londres y su hermano permanece en Costa Rica, la justicia británica deberá resolver si entrega también a la esposa del cabecilla.

El desenlace del caso podría aportar más información sobre el funcionamiento interno de una organización que, según documentó InSight Crime, llegó a mover cargamentos de cocaína desde los puertos de Limón hasta mercados de Estados Unidos y Europa.