Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados, fue retenida en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría tras impedírsele el ingreso a Costa Rica.

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La Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica impidió este jueves 26 de noviembre de 2026 el ingreso al país de Francesca Albanese, relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, quien había sido invitada por la Universidad de Costa Rica (UCR) para recibir su máxima distinción académica.

La decisión fue confirmada por el director general de Migración, Omer Badilla, quien explicó al medio costarricense Teletica que la restricción responde a “razones de seguridad nacional”, aunque no proporcionó detalles sobre los fundamentos específicos de la medida.

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La jurista italiana llegó al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, donde las autoridades migratorias le comunicaron que existía una orden que le impedía ingresar al territorio costarricense.

Albanese tenía previsto recibir el título de Doctora Honoris Causa este viernes 27 de noviembre, durante una ceremonia programada para las 9:00 a. m. en el Aula Magna de la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, en San Pedro de Montes de Oca.

Universidad de Costa Rica exige explicaciones al Gobierno

Tras conocer lo sucedido, la Rectoría de la UCR solicitó a la Dirección General de Migración y Extranjería y al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto informar cuáles fueron los fundamentos jurídicos utilizados para impedir el ingreso de la funcionaria internacional.

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La institución también pidió garantizar el debido proceso y el trato correspondiente a una persona experta en misión de Naciones Unidas.

“Que una relatora de la ONU no pueda ingresar al país para recibir una distinción académica es un hecho de enorme gravedad, que exige una explicación clara y pública”, manifestó la Rectoría en un comunicado.

La universidad reconoció que el Estado costarricense posee competencias para establecer controles migratorios, pero recordó la trayectoria del país en materia de derecho internacional, libertad de pensamiento y participación en el sistema de Naciones Unidas.

La Universidad de Costa Rica tenía previsto otorgar a Francesca Albanese el título de Doctora Honoris Causa el 27 de noviembre de 2026. Fuente: Universidad de Costa Rica

Presentan habeas corpus para permitir su ingreso

El caso también llegó a la Sala Constitucional, después de que representantes del Consejo Universitario confirmaran la presentación de un recurso de habeas corpus para cuestionar la restricción migratoria.

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Ilka Tremino, integrante de ese órgano universitario, indicó que la institución considera improcedentes los argumentos que se le habían comunicado sobre el impedimento.

El recurso busca que las autoridades judiciales examinen la legalidad de la medida, aunque su presentación no implica que la Sala Constitucional haya determinado alguna vulneración de derechos.

Mientras tanto, el Gobierno no había divulgado públicamente una explicación detallada de los riesgos de seguridad nacional invocados por Migración.

¿Quién es Francesca Albanese y por qué recibiría un reconocimiento?

Francesca Albanese es una jurista italiana especializada en derecho internacional y derechos humanos que ocupa, desde 2022, el cargo de relatora especial de Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados.

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Su trabajo comprende la investigación y documentación de posibles violaciones de derechos humanos, desplazamientos forzados y consecuencias humanitarias del conflicto palestino-israelí.

La decisión de conferirle el doctorado honoris causa surgió de una propuesta de la Escuela de Psicología de la UCR, que destacó sus investigaciones sobre el trauma colectivo, la destrucción del tejido social y las consecuencias psicológicas de los conflictos.

Sin embargo, el reconocimiento ha generado posiciones encontradas.

El Centro Israelita Sionista de Costa Rica y otras organizaciones han cuestionado la distinción, al considerar que determinadas declaraciones y actuaciones de Albanese representan expresiones de antisemitismo. Por otra parte, sectores universitarios y legislativos han defendido su trayectoria y cuestionado las restricciones impuestas a su visita.

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Estas controversias no han sido identificadas oficialmente como la causa específica de la decisión migratoria.

Francesca Albanese, jurista italiana y relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados desde 2022, es reconocida por sus investigaciones sobre derechos humanos y las consecuencias del conflicto palestino-israelí. REUTERS/Willy Kurniawan

Una controversia que trasciende el ámbito universitario

La situación provocó reacciones entre diputados de diferentes agrupaciones políticas, quienes cuestionaron el impedimento de ingreso y solicitaron explicaciones sobre la decisión.

El caso abre un debate sobre las atribuciones migratorias del Estado, las garantías del debido proceso y el tratamiento de expertos internacionales invitados a actividades académicas.

Por ahora, Francesca Albanese permanece sin autorización de ingreso, según la información disponible al momento de esta publicación, mientras la UCR espera una respuesta institucional y una resolución sobre las gestiones judiciales presentadas.