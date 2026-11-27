Crédito: MSP

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El Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica anunció el despliegue de más de 6,000 oficiales de diferentes cuerpos policiales como parte de un operativo nacional destinado a prevenir robos, asaltos y otros delitos durante la temporada de pago de aguinaldos, compras navideñas y celebraciones de fin de año.

La estrategia, denominada Operativo Aguinaldo, comenzó oficialmente este jueves 26 de noviembre de 2026 y permanecerá vigente hasta el 4 de enero de 2027, con presencia policial en sectores comerciales, residenciales, turísticos y puntos de alta concentración de personas.

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El anuncio fue realizado por el ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos Valverde, junto con el director general de la Fuerza Pública, el comisario Raúl Rivera, quienes detallaron los recursos humanos, vehículos y equipos que serán utilizados durante las próximas semanas.

El objetivo principal es fortalecer la prevención de delitos contra la vida y la propiedad, así como desarrollar acciones contra el contrabando y atender situaciones relacionadas con la migración de personas.

Más de 6,000 policías, patrullas y vigilancia aérea

Para ejecutar el dispositivo, las autoridades dispondrán de más de 6,000 oficiales, cerca de 600 vehículos policiales, 30 microbuses y más de 400 motocicletas, distribuidos en diferentes regiones del territorio nacional.

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El despliegue también contempla 80 bicicletas, cuatro Centros de Atención Policial (CAP) y la participación de unidades caninas especializadas.

Además, se incorporarán seis aeronaves del Servicio de Vigilancia Aérea y 12 embarcaciones del Servicio Nacional de Guardacostas, con el propósito de ampliar la capacidad operativa de las autoridades.

La estrategia contará con la participación de diferentes dependencias del Poder Ejecutivo, entre ellas la Fuerza Pública, Policía de Fronteras, Guardacostas, Policía de Control de Drogas (PCD), Policía de Migración, Policía de Control Fiscal, Policía Penitenciaria y Policía de Tránsito.

También participarán funcionarios de la Academia Nacional de Policía, el Servicio de Vigilancia Aérea y la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS).

La coordinación entre estas instituciones permitirá desarrollar acciones preventivas en diferentes entornos y responder a situaciones que requieran intervención policial.

El ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos Valverde, anunció la estrategia junto con el director general de la Fuerza Pública, Raúl Rivera, para fortalecer la vigilancia durante las festividades. Crédito: MSP

Bancos, cajeros automáticos y comercios tendrán vigilancia

Uno de los principales componentes del operativo será reforzar la seguridad en los lugares donde se concentra una mayor actividad comercial y financiera durante las festividades.

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Las autoridades anunciaron patrullajes en agencias bancarias, cajeros automáticos y centros comerciales, lugares que adquieren especial relevancia durante el periodo de pago de aguinaldos.

Los oficiales también mantendrán presencia en terminales de autobuses, centros de población y zonas residenciales, mediante acciones destinadas a prevenir delitos y fortalecer la vigilancia.

El dispositivo busca reducir las oportunidades para la comisión de hechos delictivos durante una época en la que numerosas personas realizan compras, retiran dinero y se desplazan hacia diferentes destinos.

Los oficiales realizarán patrullajes en bancos, cajeros automáticos y centros comerciales para prevenir delitos durante el periodo de pago de aguinaldos. Crédito: MSP

Operativo también cubrirá playas y festejos populares

La estrategia no se limitará a los centros urbanos. Las autoridades confirmaron que también desarrollarán acciones preventivas en zonas turísticas, festivales, topes y festejos populares.

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Estos espacios forman parte de los puntos contemplados por las instituciones debido a la concentración de visitantes y actividades recreativas durante diciembre y los primeros días de enero.

El Ministerio informó que desde el 20 de noviembre comenzaron a intensificarse las acciones preventivas mediante una etapa denominada “preaguinaldo”, integrada en la Operación Élite de Fin y Principio de Año 2026-2027.

Con el inicio formal del operativo, las autoridades buscan mantener una mayor presencia policial durante el periodo de celebraciones y el movimiento comercial asociado con la Navidad y el Año Nuevo.

El dispositivo concluirá el 4 de enero de 2027, cuando finalice el periodo especial de vigilancia anunciado para esta temporada.