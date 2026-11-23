La comunidad de Iguanita en Nicoya recibió agua potable apenas diez minutos al día durante octubre debido a la disminución de sus fuentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Durante buena parte de octubre, abrir una llave en Iguanita, una comunidad de Nicoya, dependía de una ventana mínima: el servicio de agua potable llegaba apenas 10 minutos al día. El resto de la jornada, las familias debían almacenar lo que podían y esperar el apoyo de camiones cisterna para cubrir sus necesidades básicas.

El caso expone las dificultades que atraviesan varias comunidades rurales de Guanacaste, donde la reducción de caudales, el descenso de los niveles de pozos y el secado de manantiales afectan los sistemas de acueductos comunales. Según informó CRHoy, el fenómeno de El Niño ha agravado la presión sobre fuentes que ya presentaban limitaciones para responder a la demanda local.

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El fenómeno de El Niño intensificó la sequía en acueductos comunales de Guanacaste y redujo los niveles de los pozos locales. EFE/ Jeffrey Arguedas

Los manantiales de Iguanita estuvieron cerca de secarse

En Iguanita, los manantiales que alimentan el acueducto estuvieron cerca de agotarse durante octubre. La restricción dejó a los vecinos con un margen reducido para recolectar agua y los obligó a depender de la distribución mediante camiones cisterna.

Luz Marina Villegas, vicepresidenta de la Asociación Administradora de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios de Iguanita, explicó que las lluvias permitieron una recuperación parcial de las fuentes. Sin embargo, la preocupación persiste ante la posibilidad de que el caudal vuelva a descender cuando disminuyan las precipitaciones.

La organización inició gestiones para que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) asuma la administración del sistema. La comunidad no cuenta con fuentes cercanas que permitan asegurar un suministro estable ante una nueva etapa de escasez.

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Moracia depende de camiones cisterna desde el secado de su pozo

La situación también afecta a Moracia, otra localidad de Nicoya. Allí, el principal pozo de la Asada se secó el 31 de octubre, después de una disminución paulatina del caudal que había comenzado el 20 de mayo.

Desde entonces, los habitantes reciben agua por tubería cada dos días, entre las 20:00 y las 23:00. Un camión cisterna procedente de Santa Cruz llega los lunes, miércoles y sábados para reforzar el abastecimiento.

Gabriela Fonseca, administradora de la Asada de Moracia, señaló que el racionamiento provocó conflictos con algunos residentes. La entidad coordina con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) la perforación de un nuevo pozo y solicitó al AyA un estudio hidrogeológico para determinar si los pozos existentes pueden profundizarse.

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El pozo principal de la comunidad de Moracia se secó a finales de octubre tras meses de descenso paulatino en su caudal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pilangosta y Pita Rayada reciben agua con restricciones

La Asada de Pilangosta abastece a Pilangosta, Marbella y Pita Rayada. En esas comunidades, el servicio se mantiene durante unas 12 horas diarias desde hace dos meses, aunque la situación presenta diferencias según la localidad.

En Pita Rayada, los manantiales tienen poco caudal y el pozo disponible no alcanza para atender a todos los usuarios. La Asada toma agua de una quebrada y realiza un proceso manual de cloración mientras avanza la construcción de un nuevo pozo.

Emel Rodríguez, presidente de la Asada de Pilangosta, indicó que las lluvias elevaron de forma temporal el nivel de los manantiales y del pozo. La organización teme una nueva reducción del suministro cuando termine ese período.

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Una ilustración del relieve de Costa Rica con grietas y árboles marchitos bajo el sol representa los efectos de la sequía y del fenómeno de El Niño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El AyA prepara más apoyo para los acueductos comunales

Guanacaste cuenta con 304 Asadas, cuyos sistemas enfrentan efectos distintos según sus fuentes de agua y la infraestructura disponible. La presidenta ejecutiva del AyA, Lourdes Sáurez, indicó que varias asociaciones informaron el secado de sus fuentes, mientras los sistemas operados directamente por la institución registraron una disminución de caudal.

El AyA destinó dos camiones cisterna para atender acueductos comunales y anunció la incorporación de otros dos. También adquirió 16 vehículos de este tipo, con entregas previstas para noviembre y diciembre, además de tanques de almacenamiento y tuberías.

Algunos recipientes tendrán una capacidad de hasta 22.000 litros. La institución prevé instalarlos en puntos definidos para facilitar la distribución de agua sin que los camiones deban recorrer casa por casa.

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