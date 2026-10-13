Decomisan casi 14,000 medicamentos y miles de productos de contrabando valorados en más de USD 80 mil en Costa Rica

Entre los artículos incautados destacan 13.914 unidades de medicamentos de diferentes tipos, que habrían ingresado al país sin pagar los impuestos correspondientes. Crédito: Ministerio de Seguridad Pública

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Un operativo desarrollado en la frontera norte de Costa Rica permitió a las autoridades decomisar un cargamento de productos que habrían ingresado ilegalmente al territorio nacional, cuyo valor comercial podría superar los 37 millones de colones (USD 80 mil), según estimaciones preliminares del Ministerio de Seguridad Pública (MSP).

La intervención fue realizada por oficiales de la Policía de Fronteras, quienes localizaron miles de medicamentos, zapatos, alimentos y dispositivos electrónicos en una zona montañosa de Peñas Blancas, cerca del río Sapoá, en el cantón de La Cruz, Guanacaste, próximo a la frontera con Nicaragua.

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De acuerdo con el reporte oficial, el hallazgo ocurrió como resultado de labores de inteligencia, patrullaje y vigilancia fronteriza orientadas a combatir el contrabando y la evasión de impuestos.

Durante el recorrido, los oficiales sorprendieron a tres hombres que se encontraban cargando numerosos sacos con diferentes productos en un camión, situación que motivó su intervención inmediata.

Los sospechosos fueron detenidos en el lugar, mientras los agentes procedieron a coordinar con la Policía de Control Fiscal para realizar la revisión e inventario de la mercancía.

Las autoridades calificaron el hallazgo como uno de los mayores decomisos de productos ingresados sin el pago de impuestos realizados en esa zona fronteriza, debido tanto al volumen de los artículos como a su valor económico.

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Más de 13,900 medicamentos entre los artículos decomisados

Uno de los aspectos más llamativos del operativo fue la gran cantidad de productos farmacéuticos encontrados entre la mercancía.

Según el inventario elaborado por los cuerpos policiales, se decomisaron 13,914 unidades de medicamentos de diferentes tipos, que representaban la categoría más numerosa dentro del cargamento.

Además de los fármacos, los policías localizaron 1,515 pares de zapatos, entre tenis y sandalias, así como 2,715 unidades de productos alimenticios, incluidos consomés, sopas, café y diferentes tipos de salsas.

El inventario también permitió identificar 76 artículos electrónicos, principalmente audífonos.

Los oficiales localizaron 1.515 pares de zapatos, entre tenis y sandalias, que eran cargados en un camión en una zona montañosa cercana al río Sapoá. Crédito: Ministerio de Seguridad Pública

Tres detenidos y un conductor remitido a la Fiscalía

El procedimiento policial también dejó como resultado la aprehensión de tres hombres, quienes fueron sorprendidos mientras movilizaban los productos hacia el camión.

Después de realizar las coordinaciones correspondientes con el Ministerio Público, las autoridades determinaron que dos de los involucrados debían quedar a disposición de la Policía Profesional de Migración, debido a que se encontraban en condición migratoria irregular dentro del territorio costarricense.

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Por su parte, el conductor del vehículo, identificado únicamente con el apellido Calero, fue remitido al Ministerio Público para la continuación de las diligencias judiciales.

Tres hombres fueron detenidos durante la intervención policial. Dos quedaron a disposición de las autoridades migratorias y el conductor fue remitido al Ministerio Público. Crédito: Ministerio de Seguridad Pública

Frontera norte registra otros decomisos recientes

El hallazgo se produjo en medio de una serie de intervenciones policiales desarrolladas durante los primeros días de octubre de 2026 para combatir el ingreso irregular de mercancías por la frontera con Nicaragua.

El 6 de octubre, las autoridades también informaron sobre la detección de compartimentos ocultos en un autobús que transportaba productos de contrabando cerca de Peñas Blancas.

En aquella intervención, los oficiales encontraron zapatos, sandalias, bebidas alcohólicas, cosméticos y medicamentos que eran trasladados sin cumplir con los controles aduaneros correspondientes.

En otro procedimiento durante la misma semana, la Policía de Fronteras decomisó 1,311 unidades de medicamentos, entre antibióticos, analgésicos, pastillas y jarabes, que eran transportados por una pareja de nacionalidad nicaragüense.

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Según los reportes policiales de ese caso, los productos presuntamente iban a ser comercializados al menudeo en sectores de San José.

El contrabando y sus implicaciones para Costa Rica

El ingreso de mercancías sin cumplir con las obligaciones aduaneras representa un desafío para las autoridades fiscales, debido a que puede generar pérdidas en la recaudación tributaria y condiciones de competencia desiguales para los comerciantes que sí cumplen con los requisitos legales.

En el caso particular de los medicamentos, el comercio fuera de los canales autorizados también plantea interrogantes sobre las condiciones de almacenamiento, transporte, trazabilidad y cumplimiento de los controles sanitarios.