Con el 80% del ganado registrado, Costa Rica fija el 26 de octubre para la trazabilidad oficial en busca del fin del contrabando de carne

(Foto cortesía Ministerio de Agricultura y Ganadería)

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La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, afirmó que el 80% del ganado del país ya fue identificado dentro del Sistema Nacional de Trazabilidad Bovina y Bufalina, un programa que busca registrar el recorrido de cada animal desde la finca hasta el procesamiento y la comercialización de la carne.

Durante una cadena nacional dominical, Fernández ratificó que el 26 de octubre vencerá el plazo extraordinario para que los propietarios incorporen al sistema a los bovinos adultos que aún no cuentan con identificación oficial. La fecha había sido ampliada tras el vencimiento inicial del 26 de abril.

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La trazabilidad se basa en la colocación de un dispositivo de identificación individual en cada animal. Según el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el mecanismo oficial incluye dos piezas: un arete visual en la oreja izquierda y un botón con tecnología de identificación por radiofrecuencia en la derecha. Solo los bovinos que porten ambos elementos serán considerados identificados y registrados de forma oficial.

La identificación individual será obligatoria para mover animales fuera de las fincas

El Gobierno extendió por seis meses el período de adaptación para que los productores registren e identifiquen a sus animales. Ese plazo extraordinario, que concluirá el 26 de octubre de 2026.

La presidenta Laura Fernández informó que más de 28 mil fincas están incorporadas al registro, diseñado para documentar el origen, los desplazamientos y las condiciones sanitarias de cada bovino del país (Foto cortesía Ministerio de Agricultura y Ganadería)

Hasta entonces, los productores podrán movilizar bovinos sin identificación individual si cuentan con guías físicas o digitales autorizadas por el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA). Una vez vencido el período, ningún animal podrá trasladarse fuera de su establecimiento sin el dispositivo oficial.

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Fernández pidió a los productores que todavía no ingresaron al sistema que aprovechen los meses restantes. “En este proceso, el productor no está solo”, afirmó durante el mensaje oficial.

Los productores con hasta 150 animales podrán recibir aretes gratuitos

La presidenta anunció que quienes tengan entre uno y 150 bovinos podrán acceder a hasta 150 aretes sin costo. La medida está dirigida a facilitar la incorporación de pequeños y medianos productores, en especial de aquellos que deben identificar a la totalidad de su hato antes del vencimiento.

El sistema de identificación individual no reemplaza necesariamente las marcas, los aretes privados u otros mecanismos que los ganaderos ya utilicen para administrar sus animales. Sin embargo, el MAG estableció que cada bovino deberá portar el Dispositivo de Identificación Individual Oficial completo para integrar el registro estatal.

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La trazabilidad permitirá seguir a cada bovino desde su lugar de origen hasta los distintos eslabones de la cadena productiva, según lo expuesto por el Gobierno. Ese registro comprende la finca, los traslados, las subastas, los establecimientos de procesamiento y la distribución de la carne.

(Foto cortesía Ministerio de Agricultura y Ganadería)

El Gobierno vincula el plan con la sanidad animal y el acceso a mercados

La administración de Fernández sostiene que la identificación individual ayudará a ubicar animales, rastrear movimientos y responder ante eventuales enfermedades. El sistema también busca verificar el cumplimiento de condiciones sanitarias durante las diferentes etapas de producción.

El director ejecutivo de la Corporación Ganadera (CORFOGA), Luis Diego Obando, indicó en la cadena nacional que la herramienta permitirá respaldar información sobre la calidad de la carne y los cortes. Juan Bolaños, asistente veterinario, añadió que el registro fortalece las garantías sanitarias del producto.

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La presidenta afirmó que el sistema ofrece ventajas para los ganaderos porque les permite tener un mayor control sobre sus animales y acreditar ante compradores y autoridades que cumplen con los requisitos sanitarios. Además, lo presentó como una condición para ingresar a destinos comerciales con exigencias de información sobre el origen de la carne.

Más de 28 mil fincas ganaderas en el registro oficial

Laura Fernández Delgado afirmó que ocho de cada 10 bovinos ya fueron identificados y anunció la entrega de dispositivos sin costo a productores con hatos de menor tamaño (Captura de video)

Fernández indicó que más de 28 mil fincas ganaderas ya están incorporadas al sistema. En una comunicación anterior, el MAG señaló que funcionarios habían visitado el 37% de las fincas con Certificado Veterinario de Operación activo ante el SENASA para identificar y registrar animales en la plataforma.

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El avance del plan combina el trabajo de registro en campo con los trámites que deben realizar los propietarios. El MAG habilitó la compra en línea de las guías de movilización, que quedan disponibles de inmediato en los dispositivos electrónicos que el productor autorice.

El ministro de Agricultura y Ganadería, Juan Gabriel Ramírez, afirmó durante la cadena que la institución acompañará a los ganaderos durante la etapa final de la implementación. “Estaremos para ayudarles en todo momento”, dijo.

El Ejecutivo también apunta al comercio irregular de carne y ganado

La presidenta vinculó la trazabilidad con la lucha contra el contrabando de carne, la circulación de productos de origen incierto y la competencia desleal. Durante la transmisión oficial se mencionó el reciente decomiso de 1.400 kilos de carne.

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Fernández cuestionó las subastas que, según afirmó, son utilizadas por estructuras del crimen organizado. El sistema de registro de animales y guías de movilización busca que las autoridades puedan reconstruir el trayecto de un bovino y verificar que su traslado cuente con respaldo documental.