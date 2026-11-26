Un estudio publicado en JAMA encontró que los adultos mayores hospitalizados por neumonía presentan un riesgo cardiovascular aproximadamente cuatro veces mayor durante los primeros 30 días posteriores a la infección.

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La neumonía no solamente representa una amenaza para los pulmones. Esta infección respiratoria también puede tener consecuencias sobre el corazón, especialmente en personas adultas mayores y pacientes con enfermedades crónicas, según una investigación científica que identificó un incremento significativo del riesgo cardiovascular después de una hospitalización.

Un estudio publicado en la revista médica Journal of the American Medical Association (JAMA) determinó que las personas mayores de 65 años hospitalizadas por neumonía presentaban un riesgo de enfermedad cardiovascular aproximadamente cuatro veces mayor durante los primeros 30 días posteriores a la infección, en comparación con personas sin ese antecedente reciente.

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La investigación, desarrollada a partir del análisis de dos grupos de adultos en Estados Unidos, identificó una asociación entre las hospitalizaciones por neumonía y complicaciones como infartos de miocardio, accidentes cerebrovasculares y muerte por enfermedad coronaria.

Aunque el riesgo disminuyó progresivamente durante el primer año, los investigadores encontraron que permanecía aproximadamente 1,5 veces más elevado en años posteriores.

¿Por qué una infección pulmonar puede afectar el corazón?

La neumonía es una infección respiratoria aguda causada principalmente por virus o bacterias, que puede provocar desde síntomas leves hasta complicaciones potencialmente mortales.

Cuando el organismo combate una infección, activa una respuesta inflamatoria que, en determinadas circunstancias, puede afectar otros órganos además de los pulmones.

Los investigadores consideran que la inflamación constituye uno de los posibles mecanismos relacionados con el incremento del riesgo cardiovascular observado después de las hospitalizaciones.

Esta respuesta puede mantenerse incluso después de superar la fase aguda de la enfermedad, por lo que el seguimiento médico resulta especialmente importante para quienes presentan factores de riesgo.

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La neumonía puede generar complicaciones que van más allá de los pulmones, incluyendo problemas relacionados con el corazón y la circulación sanguínea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Costa Rica supera los 6,500 casos de neumonía en 2026

La situación también adquiere relevancia en Costa Rica, donde las autoridades sanitarias han documentado miles de casos durante este año.

De acuerdo con los datos del Ministerio de Salud, el país acumulaba más de 6,500 casos de neumonía durante 2026, según el reporte epidemiológico correspondiente a la semana 42.

La cifra evidencia la circulación de esta enfermedad respiratoria, aunque no permite establecer cuántos pacientes desarrollaron complicaciones cardiovasculares ni cuántos necesitaron hospitalización.

La neumonía puede afectar a personas de cualquier edad, pero las complicaciones graves representan una preocupación particular entre adultos mayores, niños y pacientes que padecen otras enfermedades.

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Vacunación y seguimiento médico son fundamentales

En el marco del mes de concientización sobre la neumonía, especialistas recalcaron la importancia de fortalecer las medidas preventivas.

María Gabriela Ábalos, líder médica de Vacunas de Pfizer para Latinoamérica, explicó que la protección frente a esta enfermedad debe contemplarse durante todas las etapas de la vida.

“La neumonía puede tener consecuencias más allá de los pulmones, por lo que es importante considerar la salud integral, especialmente en las personas mayores y en quienes viven con enfermedades crónicas”, señaló la especialista.

La médica destacó que la vacunación y el seguimiento médico forman parte de las herramientas disponibles para reducir riesgos y procurar una atención adecuada.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce la vacunación como una de las estrategias importantes para prevenir determinadas causas de neumonía.

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¿Cómo reducir el riesgo de contagio?

Además de la inmunización recomendada según la edad y las condiciones médicas, los especialistas aconsejan mantener medidas básicas para disminuir la transmisión de infecciones respiratorias.

Entre ellas destacan lavarse las manos frecuentemente, cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar, desechar los pañuelos utilizados y limitar el contacto cercano con otras personas cuando se está enfermo.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) también promueve un enfoque de vacunación a lo largo de la vida, que contempla las necesidades de protección de diferentes grupos de edad.

Los especialistas recuerdan que una recuperación aparente de la neumonía no elimina necesariamente todos los riesgos, especialmente en pacientes vulnerables.

Por ello, el seguimiento médico posterior a una hospitalización puede ser importante para identificar oportunamente posibles complicaciones respiratorias y cardiovasculares.