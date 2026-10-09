Terremoto en Panamá obliga a desviar siete vuelos hacia Costa Rica y provoca retrasos en el aeropuerto Juan Santamaría

El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría se prepara para recibir siete vuelos desviados por el cierre temporal de las operaciones aéreas en Panamá tras el terremoto de este viernes. Fuente: AERIS

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El fuerte terremoto registrado este viernes 9 de octubre de 2026 en Panamá comenzó a generar repercusiones en el transporte aéreo de Costa Rica, después de que el cierre temporal del Aeropuerto Internacional de Tocumen obligara a desviar vuelos internacionales hacia otras terminales de la región.

La empresa AERIS, encargada de administrar el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, ubicado en Alajuela, informó que se prepara para atender siete vuelos desviados como consecuencia de la suspensión de operaciones aeroportuarias en territorio panameño.

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La compañía también advirtió que podrían registrarse demoras en los vuelos programados desde Costa Rica hacia Panamá, debido a las restricciones temporales establecidas en el vecino país.

Pese a esta situación, la administración aeroportuaria aseguró que la principal terminal aérea costarricense continúa funcionando sin interrupciones generales y que dispone de los mecanismos necesarios para atender la llegada de aeronaves adicionales.

“La operación en el Juan Santamaría se desarrolla con total normalidad”, indicó AERIS.

La empresa explicó que trabaja de manera coordinada con los equipos encargados de las operaciones aeroportuarias para recibir los vuelos desviados, manteniendo las condiciones habituales de seguridad y servicio.

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El anuncio se produce pocas horas después del terremoto de magnitud 7,7, según la medición revisada del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que sacudió Panamá y fue percibido en diferentes regiones de Costa Rica.

El movimiento ocurrió a las 11:56 de la mañana, hora costarricense, y provocó evacuaciones, inspecciones de infraestructura y suspensiones temporales de servicios en distintas localidades panameñas.

Vuelos desde Costa Rica hacia Panamá podrían sufrir retrasos

Las afectaciones no se limitan a los vuelos que tenían previsto aterrizar en Panamá.

AERIS también confirmó que se esperan demoras en las salidas desde Costa Rica hacia ese país, debido a la situación operativa del Aeropuerto Internacional de Tocumen.

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Las posibles alteraciones podrían repercutir en los itinerarios de pasajeros que utilizan Panamá como punto de conexión hacia otros destinos internacionales.

El aeropuerto panameño funciona como un importante centro de operaciones de Copa Airlines, una compañía que conecta diferentes ciudades de América mediante su red de vuelos internacionales.

Por ello, la interrupción temporal de sus operaciones puede generar ajustes en los horarios de salida y llegada, así como modificaciones en las conexiones programadas por las aerolíneas.

Las personas que tengan vuelos programados hacia ese destino deben consultar directamente con sus aerolíneas antes de trasladarse a la terminal y revisar cualquier actualización de sus horarios.

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Los vuelos programados desde Costa Rica hacia Panamá podrían presentar retrasos debido a las restricciones operativas establecidas en el aeropuerto panameño. (Foto cortesía Aeropuerto Internacional Juan Santamaría)

Aeropuerto de Tocumen suspendió operaciones por el terremoto

La interrupción de los vuelos en Panamá ocurrió después de que las autoridades aeroportuarias decidieran suspender temporalmente las operaciones en Tocumen como medida preventiva tras el fuerte movimiento sísmico.

De acuerdo con información publicada por medios internacionales, el personal administrativo de la terminal fue evacuado y se iniciaron revisiones para verificar las condiciones de seguridad de la infraestructura aeroportuaria.

Las inspecciones incluyen las instalaciones utilizadas para las operaciones aéreas y la torre de control, elementos fundamentales para garantizar la seguridad de las aeronaves, los trabajadores y los pasajeros.

Las autoridades panameñas indicaron que la reanudación de las operaciones estaría condicionada a la verificación de las condiciones de seguridad de la terminal.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá, suspendió temporalmente sus operaciones después del terremoto de magnitud 7,7 registrado este 9 de octubre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El terremoto, cuyo epicentro se localizó en la provincia panameña de Herrera, también provocó daños en edificaciones y evacuaciones en diferentes sectores del país.

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Las autoridades reportaron afectaciones en inmuebles de Coclé, Herrera y Los Santos, mientras organismos de emergencia realizaban evaluaciones de infraestructura y atendían las consecuencias de los movimientos posteriores.

La suspensión de operaciones aeroportuarias formó parte de las medidas preventivas adoptadas durante la emergencia, que también ocasionó interrupciones temporales en otros servicios públicos.