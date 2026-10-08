Costa Rica aprueba jornadas laborales de 12 horas en primera votación y abre una nueva batalla ante la Sala Constitucional

La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó este 8 de octubre de 2026 el proyecto de jornadas laborales 4x3, con 31 votos a favor y 19 en contra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó este jueves 8 de octubre de 2026, en primer debate, el controvertido proyecto de ley que permitiría establecer jornadas laborales excepcionales de hasta 12 horas diarias, bajo la modalidad conocida como 4x3, una reforma que ha generado profundas divisiones políticas, empresariales y sociales por sus posibles consecuencias sobre las condiciones de trabajo.

La iniciativa, tramitada bajo el expediente legislativo 24.290, obtuvo 31 votos a favor y 19 en contra, durante una sesión extraordinaria del Congreso que marcó el cierre de una extensa discusión parlamentaria.

PUBLICIDAD

El resultado representa una victoria para el oficialismo, aunque el proyecto todavía no se convierte en ley y deberá superar nuevas etapas antes de entrar en vigor.

El respaldo provino de 30 diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO) y de Abril Gordienko, legisladora del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). En contra votaron 11 diputados del Partido Liberación Nacional (PLN), 7 del Frente Amplio (FA) y Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC).

La votación se produjo después de que el Congreso superara el trámite de más de 5,000 mociones y dedicara las sesiones del 7 y 8 de octubre a discutir el fondo de la propuesta. Los defensores de la reforma sostienen que permitirá atraer inversiones y generar oportunidades laborales, mientras sus detractores advierten que podría extender las jornadas de trabajo sin garantías suficientes para las personas asalariadas.

PUBLICIDAD

Cómo funcionarán las jornadas 4x3 y quiénes podrán utilizarlas

El texto aprobado introduce en el Código de Trabajo la figura de la jornada excepcional ampliada, que permitiría organizar determinados puestos laborales bajo esquemas diferentes de los horarios tradicionales.

Para las jornadas diurnas y mixtas, los empleados podrían trabajar hasta 12 horas por día durante cuatro días consecutivos, seguidos de tres días libres. En el caso de las jornadas nocturnas, el esquema contempla tres días de trabajo de hasta 12 horas y cuatro días de descanso.

Esto significa que las jornadas diurnas podrían alcanzar 48 horas semanales, mientras que las nocturnas llegarían a 36 horas, sin considerar el trabajo extraordinario permitido bajo condiciones específicas.

PUBLICIDAD

La reforma no sustituiría la jornada ordinaria de ocho horas diarias. Su aplicación estaría limitada a actividades del sector privado que cumplan los criterios establecidos para situaciones excepcionales.

Entre las actividades que podrían acogerse se encuentran la manufactura tecnificada de operación continua, la industria de dispositivos médicos, determinados servicios de apoyo a estos procesos y servicios corporativos que operan de forma ininterrumpida en distintas zonas horarias.

Por el contrario, la propuesta excluye expresamente al sector público, las actividades agrícolas, agropecuarias y de construcción, así como los trabajos pesados, peligrosos o insalubres.

También prohíbe aplicar estas jornadas a menores de edad, mujeres embarazadas y trabajadoras en período de lactancia.

Los diputados de Pueblo Soberano y Abril Gordienko, del PUSC, respaldaron la iniciativa que permitiría jornadas de hasta 12 horas diarias en determinados sectores privados. Cortesía: Asamblea Legislativa

Salarios, horas extra y descansos: las condiciones que establece el proyecto

Uno de los aspectos centrales de la reforma es la remuneración de quienes acepten incorporarse a la modalidad excepcional.

El proyecto establece que los trabajadores de jornadas diurnas o mixtas deberán recibir, como mínimo, un salario por hora equivalente al mínimo correspondiente a su categoría ocupacional, más un 17% adicional.

PUBLICIDAD

Para quienes desempeñen jornadas nocturnas, el incremento establecido es del 25.5%, calculado sobre el salario mínimo horario ajustado para esa modalidad.

Estos porcentajes no deben interpretarse como aumentos automáticos sobre todos los salarios actuales, sino como componentes del piso de remuneración previsto en el proyecto.

Además, las empresas deberán garantizar al menos 90 minutos diarios destinados a alimentación, descanso y recreación, considerados tiempo efectivo de trabajo y, por tanto, remunerados.

La iniciativa también obliga a establecer medidas de prevención de la fatiga laboral, efectuar evaluaciones periódicas de salud ocupacional y facilitar transporte cuando los horarios de entrada o salida no coincidan con la disponibilidad del servicio público.

PUBLICIDAD

La polémica por la posibilidad de trabajar durante los días libres

Una de las discusiones más intensas de este jueves surgió alrededor de la posibilidad de que los empleados sean requeridos para trabajar durante parte de los días que, en principio, deberían corresponder al descanso.

El diputado oficialista Gerald Bogantes, del Partido Pueblo Soberano, defendió el contenido de la reforma y aseguró que existe una interpretación equivocada sobre la eliminación del pago de horas extraordinarias.

Durante su intervención, el legislador explicó que las 12 horas de la jornada excepcional pasarían a formar parte del horario ordinario de ese régimen, por lo que no generarían automáticamente el mismo pago extraordinario que tendrían bajo una jornada convencional.

PUBLICIDAD

Sin embargo, sostuvo que eso no significa que desaparezca por completo el reconocimiento de horas extra.

La discusión cobró importancia porque el proyecto contempla la posibilidad de trabajar, de manera excepcional y voluntaria, durante alguno de los días libres, con un recargo salarial del 50%, sin exceder 12 horas adicionales por semana.

También establece un descanso absoluto mínimo de 24 horas después de completar la jornada semanal, que no puede utilizarse para ese trabajo adicional.

Desde la oposición, el diputado José María Villalta, del Frente Amplio, cuestionó que esa posibilidad pueda debilitar la promesa de disponer de tres días completos para descansar.

PUBLICIDAD

Los opositores también sostienen que el cambio en la clasificación de las horas trabajadas podría representar una pérdida de ingresos para algunos empleados que actualmente reciben pagos extraordinarios.

El oficialismo, por su parte, argumenta que la reforma establece un régimen diferente, con compensaciones salariales y períodos de descanso propios.

El oficialismo celebra una victoria legislativa

Tras la votación, el Partido Pueblo Soberano celebró el avance del proyecto, considerado una de las prioridades de la administración de la presidenta Laura Fernández.

El jefe de fracción oficialista, Nogui Acosta, destacó que la iniciativa superó una extensa discusión parlamentaria y defendió su importancia para la actividad económica.

“Costa Rica no puede seguir esperando”, afirmó el legislador, al insistir en que la reforma busca proteger puestos de trabajo, ampliar oportunidades laborales y facilitar la llegada de inversión.

PUBLICIDAD

El subjefe de fracción, Juan Manuel Quesada, también sostuvo que la reforma permitirá brindar mayor seguridad jurídica a las compañías que necesitan operar durante las 24 horas del día.

Según los representantes oficialistas, contar con reglas específicas para las jornadas excepcionales podría favorecer la instalación y expansión de empresas vinculadas con sectores productivos especializados.

La bancada también reprochó a las agrupaciones opositoras la presentación de miles de mociones que prolongaron el trámite legislativo.

Las jornadas 4x3 permitirían trabajar cuatro días y descansar tres bajo determinadas condiciones, aunque su aplicación todavía depende de la aprobación definitiva de la reforma. (Foto cortesía Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica)

Liberación Nacional rechaza el proyecto por eliminar la votación de trabajadores

El Partido Liberación Nacional (PLN) justificó su oposición en uno de los cambios introducidos durante el proceso parlamentario: la eliminación de un mecanismo que habría permitido a los trabajadores decidir, mediante una votación secreta y vinculante, si una empresa podía solicitar la implementación de las jornadas excepcionales.

El jefe de fracción liberacionista, Álvaro Ramírez, sostuvo que la bancada no se opone necesariamente a las modalidades de trabajo flexibles, pero considera indispensable equilibrar la competitividad empresarial con las garantías laborales.

La versión que había sido negociada durante la anterior integración de la Asamblea Legislativa contemplaba una consulta colectiva a las personas trabajadoras antes de autorizar el cambio.

No obstante, la mayoría parlamentaria impulsó posteriormente un texto que eliminó ese requisito.

Aunque la iniciativa actual mantiene la disposición de que cada trabajador debe aceptar voluntariamente el cambio y firmar una modificación de su contrato, los legisladores verdiblancos consideran que esto no sustituye una decisión colectiva.

El PLN también manifestó preocupaciones sobre las repercusiones de los horarios prolongados para personas que estudian, tienen responsabilidades de cuido o presentan condiciones de salud que dificultan permanecer durante 12 horasen el trabajo.

Frente Amplio anuncia que llevará la reforma a la Sala Constitucional

El enfrentamiento político no terminó con la votación.

Minutos después de conocerse el resultado, el Frente Amplio anunció su intención de presentar una consulta facultativa de constitucionalidad ante la Sala Constitucional, conocida como Sala IV, para cuestionar tanto el procedimiento legislativo como el contenido de la reforma.

José María Villalta, jefe de la bancada, afirmó que el partido considera la iniciativa perjudicial para los derechos laborales.

“Este proyecto es un retroceso para las personas trabajadoras”, expresó el diputado, quien aseguró que su agrupación continuará utilizando los mecanismos legales para cuestionar la propuesta.

Entre los argumentos que pretende presentar el Frente Amplio figuran posibles incumplimientos del procedimiento parlamentario, particularmente relacionados con la suspensión y posterior reanudación del trámite de vía rápida.

La fracción también cuestiona la compatibilidad de las jornadas excepcionales con compromisos internacionales de Costa Rica en materia laboral, incluidos instrumentos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Otra preocupación es la capacidad del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para fiscalizar la aplicación efectiva de las nuevas jornadas y garantizar que la aceptación de los empleados sea verdaderamente voluntaria.

Para presentar esta consulta se requieren las firmas de al menos 10 diputados. Debido a que el Frente Amplio cuenta con 7 legisladores, necesita respaldo de otras fracciones. Tanto esa agrupación como el PLN han anunciado su intención de acudir al tribunal constitucional.

Si la consulta se presenta y cumple los requisitos de admisibilidad, el avance legislativo quedará suspendido mientras los magistrados resuelven los cuestionamientos planteados.

El Frente Amplio, anunció que llevará el proyecto ante la Sala Constitucional, al considerar que podría vulnerar derechos laborales. Fuente: Frente Amplio

Más de 20 años de discusión y miles de mociones

La aprobación de este jueves constituye un nuevo capítulo de un debate que se ha extendido durante más de dos décadasen Costa Rica.

Las propuestas para flexibilizar las jornadas laborales han sido promovidas por distintos sectores empresariales y gobiernos, pero también han enfrentado resistencia de organizaciones sindicales y agrupaciones políticas preocupadas por la protección de los derechos laborales.

En agosto de 2023, una propuesta anterior, tramitada bajo el expediente 21.182, superó el primer debate legislativo, pero su avance quedó frustrado después de que la Sala Constitucional identificara vicios en el procedimiento.

La versión actual, correspondiente al expediente 24.290, recibió un procedimiento abreviado durante 2025, con el propósito de acelerar su discusión en el Congreso.

No obstante, la presentación de miles de mociones prolongó el trámite, que incluso debió ser retomado por una nueva integración parlamentaria.

Durante 2026, el oficialismo impulsó sesiones extraordinarias para completar las votaciones pendientes, proceso que culminó el 17 de septiembre.

Posteriormente, tras cumplir las consultas requeridas, los diputados iniciaron la discusión de fondo el 7 de octubre y realizaron la votación definitiva de primer debate durante la mañana de este jueves.

Uno de los cambios más importantes de esa etapa fue la decisión de regresar a un texto sin el mecanismo de votación colectiva de los trabajadores, lo que terminó por profundizar las diferencias entre el oficialismo y el PLN.

¿Qué ocurrirá ahora y cuándo podrían entrar en vigor las jornadas 4x3?

Pese a la aprobación alcanzada este jueves, las jornadas excepcionales todavía no pueden implementarse de manera general con fundamento en la nueva legislación, porque el proyecto aún no es ley.

La presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, fijó inicialmente el martes 13 de octubre de 2026 como fecha para celebrar el segundo debate del expediente.

Sin embargo, la consulta anunciada por el Frente Amplio y el Partido Liberación Nacional podría modificar ese calendario.

Los magistrados de la Sala Constitucional deberán analizar los cuestionamientos que eventualmente sean presentados y determinar si existen vicios que impidan continuar con el trámite legislativo.

De superar las etapas pendientes, el proyecto requerirá la aprobación definitiva, la sanción correspondiente y su publicación oficial para adquirir fuerza de ley, conforme a las reglas aplicables.

Posteriormente, las autoridades deberán desarrollar los mecanismos de autorización, reglamentación y fiscalización necesarios para determinar cuáles empresas y puestos podrán acogerse legalmente a las jornadas excepcionales.

El Ministerio de Trabajo tendrá un papel central en ese proceso, pues deberá intervenir en la autorización y vigilancia de las modalidades permitidas, mientras las empresas estarán obligadas a respetar las garantías salariales, de descanso, salud ocupacional y voluntariedad establecidas en la normativa.

Así, el 8 de octubre de 2026 quedará registrado como una fecha decisiva para el futuro de las jornadas laborales en Costa Rica. La mayoría parlamentaria consiguió superar la primera votación, pero la controversia continuará en el terreno jurídico y político, mientras el país debate cómo conciliar la competitividad económica con la protección de los derechos de las personas trabajadoras.