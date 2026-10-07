Elecciones de 2026 en Costa Rica estuvieron marcadas por ataques digitales, montajes con IA y narrativas de fraude, según informe de la UCR

UCR detectó 257 incidentes de desinformación durante las elecciones de Costa Rica en 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La campaña electoral de Costa Rica 2026 estuvo acompañada por un ecosistema de desinformación más intenso, descentralizado y tecnológicamente sofisticado, según un informe elaborado por el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (PROLEDI) de la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Observatorio Complutense de Desinformación.

El estudio documentó 257 incidentes de interferencia y manipulación de la información (IMI) entre el 1 de enero y el 1 de marzo de 2026, periodo que abarcó la etapa previa a los comicios, la jornada electoral del 1 de febrero y las semanas posteriores. La muestra fue construida mediante monitoreo de redes sociales, medios digitales y contenidos identificados por plataformas de verificación.

PUBLICIDAD

Los investigadores clasificaron los casos entre desinformación, información errónea e información maliciosa y encontraron presencia de contenido fabricado, publicaciones fuera de contexto, material engañoso y episodios de acoso digital.

Uno de los principales hallazgos fue el peso de las redes sociales. Facebook concentró 179 incidentes, mientras que TikTok registró 85, X contabilizó 23 e Instagram ocho. Un mismo contenido podía circular por más de una plataforma, por lo que las cifras no son excluyentes entre sí.

El informe advierte que la concentración de casos en Facebook y TikTok guarda relación con el alcance que ambas plataformas tienen entre los usuarios costarricenses y su capacidad de viralización.

PUBLICIDAD

TSE y candidaturas estuvieron entre los principales blancos

Las candidaturas presidenciales y legislativas fueron el principal objetivo de los contenidos identificados, con 105 registros, seguidas por los partidos políticos, con 80, y el órgano electoral, con 61.

Los investigadores detectaron, entre otras prácticas, imágenes manipuladas y contenidos generados mediante inteligencia artificial que buscaban asociar a candidatos costarricenses con figuras políticas latinoamericanas altamente polarizantes.

En el análisis específico de las narrativas, el bloque más numeroso fue el relacionado con la integridad del proceso electoral y los ataques contra el TSE, que agrupó 71 casos.

Estos contenidos incluían acusaciones de supuesto fraude, presunta manipulación del sistema de transmisión de resultados, diferencias en los conteos manuales, afirmaciones sobre parcialidad del órgano electoral y hasta instrucciones falsas sobre cómo emitir el voto.

PUBLICIDAD

El estudio encontró además que buena parte de estas publicaciones apareció después de la elección, particularmente entre el 2 de febrero y el 1 de marzo.

Entre ellas circularon afirmaciones sobre un supuesto informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) que habría detectado fallas en el sistema de transmisión de resultados. El informe de PROLEDI sostiene que esas acusaciones eran falsas y contradecían las conclusiones de la misión de observación de la OEA sobre el proceso costarricense.

Otro grupo de 54 casos fue clasificado dentro de la narrativa “Gobierno bajo ataque” y élites, en la que se presentaba al oficialismo y a figuras como Rodrigo Chaves y Laura Fernández como víctimas de medios de comunicación, sectores económicos, el Poder Judicial u otros actores.

PUBLICIDAD

Según el documento, una de sus conclusiones centrales es que las elecciones estuvieron marcadas por una “campaña sistemática de deslegitimación del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y de actores políticos de Inteligencia artificial apareció en 55 incidentes

El estudio también pone especial atención en el uso de inteligencia artificial generativa, herramienta que fue identificada en 55 de los 257 incidentes analizados.

Los investigadores encontraron imágenes, audios y videos producidos o manipulados mediante IA. En lugar de crear narrativas completamente nuevas, la tecnología fue utilizada para reforzar temas que ya circulaban en la campaña, como el anticomunismo, los cuestionamientos al TSE y los ataques contra candidaturas.

PUBLICIDAD

Casi una tercera parte de los casos con inteligencia artificial representaba a políticos costarricenses junto a personajes como Nicolás Maduro, Daniel Ortega, Fidel Castro o Hugo Chávez, a través de montajes en los que aparecían juntos, estrechándose la mano o brindándose apoyo.

Uno de los ejemplos mencionados en el informe fue un video falso en el que Nicolás Maduro supuestamente expresaba respaldo al candidato Ariel Robles. Ese contenido acumuló aproximadamente 298,000, visualizaciones en Facebook.

Para los investigadores, estos datos muestran que la IA dejó de ser un elemento marginal y pasó a integrarse en las estrategias de manipulación de contenido político.

PUBLICIDAD

TSE estuvo entre los principales blancos de la desinformación durante la campaña electoral de 2026 / (TSE)

Influencers y cuentas de difícil identificación

Otro hallazgo relevante es que 255 de los 257 incidentes, equivalentes al 99,2%, circularon a través de canales que el estudio clasifica como no atribuidos directamente al Estado.

En esta categoría se incluyeron perfiles personales, páginas anónimas, espacios de difusión política y generadores de contenido cuya propiedad o administración no pudo vincularse de manera verificable con estructuras estatales.

Solo dos casos fueron clasificados como contenidos difundidos por canales vinculados al Estado; el informe los relacionó con cuentas oficiales en TikTok asociadas a la diputada Pilar Cisneros.

Los influencers, comunicadores o divulgadores fueron señalados como actores causantes en 107 registros, mientras que otros actores de identificación difusa acumularon 101 casos. Además, se contabilizaron 22 incidentes vinculados con pseudomedios o panfletos, 18 con medios de comunicación, 15 con cuentas que presentaban características de bots y nueve relacionados con candidaturas.

PUBLICIDAD

El informe advierte, sin embargo, que el hecho de que la mayoría de los canales no estuvieran formalmente vinculados al Estado no implica que las narrativas carecieran de orientación política. Según los investigadores, una parte importante mostró “una notable alineación con la agenda del oficialismo”, aunque el propio estudio señala que esto no permite concluir necesariamente que existieran estructuras formalmente coordinadas.

Casi toda la desinformación electoral de 2026 circuló por cuentas no vinculadas directamente al Estado (Photo by EZEQUIEL BECERRA / AFP)

UCR advierte sobre cambio en el ecosistema político

En su evaluación final, el informe sostiene que Costa Rica pasó de un entorno informativo históricamente estable a uno altamente polarizado, en el que la desinformación dejó de ocupar una posición marginal y empezó a utilizarse de manera sistemática dentro de la confrontación política.

PUBLICIDAD

La investigación vincula esa transformación con factores acumulados como la pérdida de confianza institucional, la fragmentación del sistema de partidos, cambios en el ecosistema de medios y un estilo de comunicación política más confrontativo.

Pese a los ataques identificados, el TSE logró preservar la integridad del proceso electoral y mantener estable la confianza ciudadana en el organismo.

La respuesta institucional incluyó nueve conferencias de prensa, más de 50 comunicados, tres cadenas nacionales, el micrositio “¡Que no lo engañen!”, más de 40 contenidos difundidos durante el día de las elecciones y el proyecto Votante Informado.

Aun así, los investigadores consideran que el desafío supera la capacidad de una sola institución y plantean la necesidad de fortalecer la alfabetización mediática, la transparencia de la publicidad electoral, los mecanismos de monitoreo y la discusión sobre una regulación democrática de las plataformas digitales.