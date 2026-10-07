Costa Rica

El ex capitán Bryan Ruiz será el entrenador oficial de Costa Rica tras dos triunfos interinos

Una fuente cercana confirmó a Diario Extra que la federación mantendrá al técnico, luego de asegurar la permanencia en la Liga A de Concacaf, aunque aún debe definir a sus asistentes técnicos

Tras salvar al equipo del descenso continental con dos triunfos consecutivos, el ex capitán de la Tricolor recibe el respaldo definitivo para liderar el proyecto rumbo a la Copa Oro. (Cortesía: Federación Costarricense de Fútbol).
Tras salvar al equipo del descenso continental con dos triunfos consecutivos, el ex capitán de la Tricolor recibe el respaldo definitivo para liderar el proyecto rumbo a la Copa Oro. (Cortesía: Federación Costarricense de Fútbol).
Guardar

Bryan Ruiz será el entrenador oficial de Costa Rica después de haber dirigido de manera interina los partidos ante Nicaragua y Haití, dos triunfos que aseguraron la permanencia de la selección en la Liga A de Concacaf y la devolvieron al quinto puesto regional.

La decisión fue confirmada por una fuente cercana a la situación a Diario Extra, aunque todavía resta definir a los asistentes técnicos.

PUBLICIDAD

El ex capitán de la Tricolor había asumido tras la salida de Fernando “Bocha” Batista con una misión limitada a dos encuentros. La federación lo convocó cuando el equipo ya había comprometido su participación en la Liga de Naciones y enfrentaba el riesgo concreto de caer a la Liga B.

Costa Rica cerró esa ventana con seis puntos, cinco goles a favor y ninguno recibido. El equipo venció 0-3 a Nicaragua en Managua y luego superó 2-0 a Haití, resultados que modificaron un panorama que había quedado deteriorado por las derrotas previas.

De la derrota ante Curazao a la permanencia en la Liga A

La crisis se había profundizado en el estadio Ricardo Saprissa, donde Costa Rica ganaba 3-0 ante Curazao y terminó perdiendo 3-4. Después sufrió una derrota 2-0 contra Haití el 27 de septiembre, una secuencia que precipitó la salida de Batista.

PUBLICIDAD

La posibilidad de descenso dejó de ser una amenaza lejana. Ruiz recibió un equipo eliminado de la pelea principal de la Liga de Naciones, con dos partidos por delante y la obligación inmediata de ganar para evitar un golpe mayor para el fútbol costarricense.

Bryan Ruiz asumió como entrenador oficial de la selección de Costa Rica tras asegurar la permanencia en la Liga A de Concacaf.
Bryan Ruiz asumió como entrenador oficial de la selección de Costa Rica tras asegurar la permanencia en la Liga A de Concacaf.

El debut llegó en Nicaragua, con Keylor Navas en el arco y una formación que incluyó a Yerlan Sosa, Jeyland Mitchell, Francisco Calvo, Darril Araya, Sebastián Acuña, Roan Wilson, Claudio Montero, Carlos Mora, Kenyel Michel y Orlando Sinclair. Sinclair, Mora y Michel marcaron los goles de la victoria.

La presión por el riesgo de descenso había condicionado ese primer compromiso. Ruiz lo explicó después del encuentro en Managua: “La dificultad de nosotros en este partido era que podíamos descender a la B, era mucha presión”.

El entrenador modificó la convocatoria que había heredado de Batista. Entre sus principales decisiones estuvieron los regresos de Keylor Navas, Celso Borges, Juan Pablo Vargas y Roan Wilson, además de la titularidad de Sosa, un jugador al que conocía de las divisiones menores de Alajuelense.

Las lesiones y otras circunstancias forzaron nuevos cambios para recibir a Haití. Rónald Matarrita, Anthony Hernández y Mayron George ingresaron en la lista, que quedó integrada por 23 futbolistas y también mantuvo a Navas, Borges, Sosa, Vargas, Michel, Mora y Sinclair.

El segundo triunfo completó el objetivo que se había planteado al inicio de la gestión. Tras el 2-0 ante Haití, Ruiz resumió sus dos partidos en el banquillo: “Estoy muy contento por las dos victorias, no eran partidos fáciles, Haití juega muy bien, tiene años de trabajo, hay que darle valor a la victoria. De mi parte, tarea cumplida, a partir de mañana veremos qué pasa”.

El quinto puesto regional y el camino hacia la Copa Oro

Costa Rica terminó la ventana internacional como quinta selección de Concacaf, con 1.534 puntos y una mejora de seis unidades en la clasificación. Solo quedó por detrás de México, Estados Unidos, Canadá y Panamá.

La selección costarricense cerró la ventana internacional con triunfos 0-3 ante Nicaragua y 2-0 frente a Haití sin recibir goles.
La selección costarricense cerró la ventana internacional con triunfos 0-3 ante Nicaragua y 2-0 frente a Haití sin recibir goles.

La Tricolor superó en esa tabla a Jamaica, con 1,530 puntos; Haití, con 1,516; y Honduras, con 1,464. La recuperación de posiciones tendrá incidencia en los preliminares de marzo que definirán la presencia del país en la Copa Oro, mientras que la ventana internacional de noviembre también influirá en la configuración de esas series.

Óscar Ramírez, técnico de Alajuelense, destacó la claridad táctica y la seguridad que mostró el equipo bajo el mando de Ruiz. En declaraciones recogidas por CR Hoy, consideró que el ex jugador tiene condiciones para consolidar una carrera prolongada como entrenador.

“Bryan eso lo ha hecho muy bien, es inteligente, tiene una capacidad tremenda y creo que tenemos un entrenador para muchos años. Dios quiera que siga ahí, desgraciadamente está el tema familiar, pero y ojalá se quede en la Selección, porque yo creo que se presta, porque hay espacios para que él maneje su tema familiar y lo mismo que de la Selección”, afirmó Ramírez en una entrevista con LDA Media.

El entrenador rojinegro también resaltó la decisión de convocar a futbolistas con recorrido internacional, como Borges y Matarrita. “Ayuda mucho tener a Celso, el mismo Matarrita, gente de experiencia, y no solo de experiencia sino que dan el ejemplo a seguir y que los muchachos jóvenes los ve a ellos con esa disposición, con muchas ganas, eso retroalimenta mucho y ayuda a que caminen juntos”, señaló.

Temas Relacionados

Costa RicaLiga de NacionesCopa OroDeportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Emprendedores costarricenses podrán capacitarse gratis y conocer nuevas tecnologías en Expográfica 2026

La feria reunirá durante tres días soluciones de impresión, personalización, empaques, inteligencia artificial y automatización dirigidas a pequeños negocios, pymes y empresas consolidadas

Emprendedores costarricenses podrán capacitarse gratis y conocer nuevas tecnologías en Expográfica 2026

Proyecto en Costa Rica busca que diputados y otros altos jerarcas no puedan invocar inmunidad ante denuncias por delitos sexuales

La iniciativa plantea reformar cuatro artículos de la Constitución Política para permitir que investigaciones y procesos penales por abuso, acoso u otros delitos sexuales avancen sin una autorización previa de la Asamblea Legislativa

Proyecto en Costa Rica busca que diputados y otros altos jerarcas no puedan invocar inmunidad ante denuncias por delitos sexuales

Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica llevará servicios de identificación y registro civil casa por casa a comunidades indígenas

Cerca de 1,300 personas de zonas alejadas de Limón y Cartago podrán realizar trámites de cédula, nacimientos, paternidad responsable y otros servicios sin tener que desplazarse hasta una oficina regional

Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica llevará servicios de identificación y registro civil casa por casa a comunidades indígenas

Autoridades costarricenses decomisan 10 pistolas y 400 municiones a dos nicaragüenses que viajaban en autobús en la frontera norte

Los sospechosos, de 18 y 21 años, transportaban las armas y proyectiles dentro de bolsos colocados sobre sus piernas cuando fueron detectados durante un control policial cerca de Nicaragua

Autoridades costarricenses decomisan 10 pistolas y 400 municiones a dos nicaragüenses que viajaban en autobús en la frontera norte

Tripulantes abandonaron lancha con casi 3,000 unidades de licor de contrabando en frontera Costa Rica - Panamá

La Policía de Fronteras y la Policía de Control Fiscal decomisaron 2,916 unidades de bebidas alcohólicas valoradas entre cuatro y cinco millones de colones- USD 8.7 mil y USD 10.9 mil-. Los ocupantes de la embarcación huyeron hacia Panamá

Tripulantes abandonaron lancha con casi 3,000 unidades de licor de contrabando en frontera Costa Rica - Panamá

TECNO

El 65% de los usuarios de la app de citas Gleeden está usando IA para ligar: falta o no de respeto

El 65% de los usuarios de la app de citas Gleeden está usando IA para ligar: falta o no de respeto

Esta tecnología transforma el calor de los centros de datos de IA en agua potable

Google sacó lo que todos esperábamos: una herramienta para saber si una foto, video o audio fue creado con IA

Guía para limpiar tu cuenta de Gmail y ganar espacio sin pagar ninguna suscripción

Qué es intranet, para qué sirve y cómo se ha usado en gobiernos, universidades y escuelas

ENTRETENIMIENTO

Ben Affleck asegura que no usó prostéticos para la escena de la ducha en ‘Gone Girl’

Ben Affleck asegura que no usó prostéticos para la escena de la ducha en ‘Gone Girl’

El regreso que los fans de ‘NCIS’ esperaban: Mark Harmon vuelve como Gibbs en una temporada completa

Acusan al sobrino de Dolly Parton de evadir una notificación judicial en medio de la disputa por el patrimonio de la cantante

Michael Douglas destapa el conflicto entre Charlie Sheen y Sean Young durante la filmación de ‘Wall Street’: “Tenía todo el derecho de estar furiosa”

Joe Manganiello acusa a Sofía Vergara de negarle afecto y “ridiculizarlo” mientras luchaba con una grave enfermedad

MUNDO

Video: identifican el “truco” de los abejorros para realizar maniobras increíbles en el aire

Video: identifican el “truco” de los abejorros para realizar maniobras increíbles en el aire

“Por qué no reinventamos el cuidado”: una joven que creó una aplicación de salud a demanda y construyó una empresa de más de USD 225 millones

Un juez alemán ordenó la prisión preventiva del ex jefe de los servicios secretos por presunto espionaje

Sin represas y con más de 1.600 especies: así es el Vjosa, uno de los últimos grandes ríos salvajes de Europa

Violencia en las protestas en Francia: el Gobierno negó que la policía tenga la orden de enfrentar a los alumnos movilizados