Costa Rica

De aportes de campaña a encuentros con la presidenta: los vínculos políticos de los productores detenidos en Costa Rica

Don Stockwell aportó más de ₡14 millones a la campaña de Natalia Díaz, mientras Hugo Barboza se reunió, abrazó y fotografió con Laura Fernández cuando ya era presidenta electa; el encuentro también contó con la presencia del actual vicepresidente Francisco Gamboa

La presidenta Laura Fernández se reunió con el productor Hugo Barboza durante el concierto de Grupo Firme en el Estadio Nacional, el 28 de marzo de 2026.
La presidenta Laura Fernández se reunió con el productor Hugo Barboza durante el concierto de Grupo Firme en el Estadio Nacional, el 28 de marzo de 2026.
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La detención de los productores de conciertos Don Stockwell Ulloa y Hugo Benavides Barboza como parte del Caso Éxodo no solo puso bajo la lupa las inversiones realizadas en espectáculos masivos en Costa Rica, sino que también hizo aflorar los contactos que ambos empresarios mantuvieron con figuras de la política nacional.

Los vínculos conocidos hasta ahora son de naturaleza diferente. En el caso de Stockwell, existen registros del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) sobre aportes económicos a agrupaciones políticas, incluido un desembolso superior a ₡14 millones (USD 30 mil) relacionado con la campaña presidencial de Natalia Díaz para las elecciones de 2026.

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En el de Barboza, fotografías y videos documentan un encuentro con la actual presidenta Laura Fernández, ocurrido en marzo pasado durante el concierto de Grupo Firme en el Estadio Nacional. Para entonces, Fernández ya había ganado las elecciones y, además, ejercía como ministra de la Presidencia.

Los hechos adquieren relevancia después de que ambos productores fueran detenidos este miércoles 7 de octubre en los 22 allanamientos ejecutados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía dentro del Caso Éxodo.

Las autoridades investigan una presunta estructura de legitimación de capitales relacionada con la organización atribuida a Edwin Vargas García, alias “Sobrino”. El OIJ informó que esa estructura habría invertido alrededor de USD 859,000 en tres eventos artísticos en los que tuvieron participación Stockwell y Barboza.

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Laura Fernández recibió flores y se fotografió con Hugo Barboza

Uno de los encuentros que cobró relevancia tras las detenciones ocurrió el 28 de marzo de 2026, durante el concierto de la agrupación mexicana Grupo Firme, producido por H Barboza Producciones en el Estadio Nacional.

Ese día, Laura Fernández ingresó a espacios exclusivos del espectáculo y se encontró con Barboza.

Las imágenes del encuentro fueron difundidas tanto por la propia Fernández como por la empresa del productor y otros perfiles en redes sociales. En ellas aparece la mandataria sosteniendo un ramo de flores y conversando con Barboza.

En uno de los videos se escucha a Fernández decir: “Muy feliz de apoyar el arte y el talento a nivel regional”. Posteriormente se despide del productor con un beso en la mejilla y un abrazo.

La entonces presidenta electa también ingresó al área detrás del escenario y conversó con Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, a quien habló sobre su próxima llegada a la Presidencia.

Hugo Barboza entregó flores a Fernández y se fotografió con ella cuando ya era presidenta electa y ministra de la Presidencia.
Hugo Barboza entregó flores a Fernández y se fotografió con ella cuando ya era presidenta electa y ministra de la Presidencia.

Francisco Gamboa y el actual director de Inteligencia también estuvieron presentes

Fernández no acudió sola.

En la actividad estuvo acompañada por su esposo, Jeffry Umaña, y por Francisco Gamboa, quien para ese momento era vicepresidente electo y actualmente ocupa la primera Vicepresidencia de la República.

Las imágenes también muestran a Pablo Martínez Bertozzi, quien entonces se desempeñaba como asesor presidencial y posteriormente, el 1.º de junio, fue nombrado director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS).

La presencia de funcionarios y autoridades alrededor de Fernández generó cuestionamientos en medios nacionales sobre los controles de seguridad aplicados a quienes podían tener contacto directo con la futura mandataria.

Esto ocurre porque, según información publicada este miércoles, las pesquisas relacionadas con Barboza y Stockwell no comenzaron después de aquel concierto. El OIJ llevaba aproximadamente dos años investigándolos, por lo que Barboza ya figuraba como objetivo de las autoridades cuando ocurrió el encuentro de marzo.

Sin embargo, no existe información que atribuya a Fernández o Gamboa participación en las operaciones financieras investigadas en el Caso Éxodo.

Barboza habría presumido las fotografías

Un nuevo elemento surgió horas después de conocerse las detenciones.

Según informó La Nación, una fuente policial vinculada con la investigación aseguró que Barboza habría presumido ante otros integrantes de la estructura las fotografías que consiguió con Laura Fernández, mediante conversaciones en Snapchat.

El fiscal general, Carlo Díaz, confirmó que las autoridades costarricenses recibieron colaboración del FBI de Estados Unidos para obtener y preservar comunicaciones realizadas mediante esa plataforma entre personas investigadas en el Caso Éxodo.

Díaz explicó que se logró establecer comunicación a través de una red social entre alias “Sobrino” y el productor de eventos y que esos intercambios resultaban de interés para la investigación.

Don Stockwell aportó más de ₡14 millones a campaña de Natalia Díaz

El vínculo político documentado de Don Stockwell tiene un componente distinto: financiamiento electoral.

De acuerdo con registros de contribuciones del Tribunal Supremo de Elecciones, citados este miércoles por CRHoy, Stockwell aportó más de ₡14 millones a Unidos Podemos, partido que llevó a la exministra Natalia Díaz como candidata presidencial en las elecciones de 2026.

El productor no se limitó al aporte económico. Fotografías publicadas durante la campaña muestran a Stockwell participando junto a Díaz en diferentes actividades políticas.

Don Stockwell aportó más de ₡14 millones a Unidos Podemos, partido que llevó a Natalia Díaz como candidata presidencial en las elecciones de 2026.
Don Stockwell aportó más de ₡14 millones a Unidos Podemos, partido que llevó a Natalia Díaz como candidata presidencial en las elecciones de 2026.

Otro caso reciente puso bajo la lupa contactos con el oficialismo

El caso de los productores se conoce pocos días después de que otro episodio generara cuestionamientos sobre contactos de personas investigadas por delitos relacionados con el narcotráfico con figuras políticas.

Guobin Tam Zhang, también conocido como Juan Carlos Tam Cheong, ciudadano chino nacionalizado costarricense, fue detenido con fines de extradición a Estados Unidos y es señalado por las autoridades como uno de los principales presuntos legitimadores de capitales provenientes del narcotráfico en Costa Rica; la investigación estadounidense lo vincula con organizaciones criminales de México y Colombia.

Tras su captura circuló una fotografía suya con Pilar Cisneros, tomada durante la celebración del triunfo electoral de Laura Fernández el 1.º de febrero, encuentro que la exdiputada confirmó, aunque aseguró que no conocía al empresario ni había hablado con él.

Zhang Guobin, ciudadano de origen chino naturalizado costarricense, fue detenido este 2 de octubre en San José a solicitud de las autoridades de Estados Unidos. Crédito: Ministerio Público
Zhang Guobin, ciudadano de origen chino naturalizado costarricense, fue detenido este 2 de octubre en San José a solicitud de las autoridades de Estados Unidos. Crédito: Ministerio Público

Fernández también negó conocerlo y afirmó desconocer por qué estuvo en el festejo. El Partido Pueblo Soberano (PPSO) anunció posteriormente una investigación interna para determinar quién invitó a Tam Zhang y cómo ingresó a la actividad, mientras sectores de oposición plantearon investigar sus supuestos vínculos con la agrupación.

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