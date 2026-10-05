Costa Rica

“No lo conozco”: Laura Fernández niega vínculos con empresario requerido por Estados Unidos que estuvo en su celebración electoral

El empresario chino-costarricense Guobin Tam Zhang, requerido por Estados Unidos por presuntos vínculos con organizaciones narcotraficantes, apareció en la celebración electoral de Laura Fernández y fue fotografiado junto a Pilar Cisneros. La mandataria negó conocerlo.

La presidenta Laura Fernández aseguró que “no lo conozco, ni me he reunido con él” y dijo desconocer qué hacía el empresario en el evento partidario.
La presidenta Laura Fernández aseguró que “no lo conozco, ni me he reunido con él” y dijo desconocer qué hacía el empresario en el evento partidario.
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La presencia de Guobin Tam Zhang, también conocido como Juan Carlos Tam Cheong, en la celebración de la victoria electoral de Laura Fernández abrió cuestionamientos en Costa Rica sobre una eventual cercanía del empresario con figuras del Partido Pueblo Soberano (PPSO), luego de que fuera detenido con fines de extradición hacia Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y legitimación de capitales.

La mandataria aseguró este lunes que no lo conoce, nunca se ha reunido con él y desconoce cómo llegó a la actividad partidaria realizada la noche de las elecciones.

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“No lo conozco, ni me he reunido con él, no sé qué hacía ahí el día que yo gané las elecciones”, respondió Fernández al ser consultada por periodistas sobre el caso. La mandataria agregó que investigaría las circunstancias que permitieron la presencia del empresario en la celebración.

La controversia surgió después de que trascendiera una fotografía de Tam Zhang junto a Pilar Cisneros, exdiputada y actual asesora de comunicación del Gobierno, tomada aparentemente el 1.° de febrero de 2026, cuando dirigentes y simpatizantes de Pueblo Soberano se reunieron en el Hotel Aurola, en San José, para celebrar el triunfo electoral de Fernández.

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El asiático naturalizado costarricense habría asistido al hotel donde la hoy presidente de Costa Rica recibió su gane. REUTERS/Raquel Cunha
El asiático naturalizado costarricense habría asistido al hotel donde la hoy presidente de Costa Rica recibió su gane. REUTERS/Raquel Cunha

La imagen adquirió mayor relevancia después de la detención del empresario el pasado 2 de octubre.

El Ministerio Público confirmó que se trata de un ciudadano de origen chino naturalizado costarricense requerido por autoridades de Estados Unidos debido a su presunta vinculación con delitos relacionados con el narcotráfico. Según información de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) citada por la Fiscalía costarricense, el sospechoso estaría relacionado con organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo y el Clan del Golfo.

Tam figura como uno de los principales sospechosos de legitimación de capitales provenientes del narcotráfico en territorio costarricense. La captura fue coordinada por el Ministerio Público con la DEA, la Fuerza Pública, la Policía de Control de Drogas y autoridades estadounidenses.

La pregunta que ahora rodea al caso es cómo el empresario logró ingresar al espacio donde se celebraba el triunfo electoral de Pueblo Soberano.

Según La Nación, Tam habría accedido a salones privados del Hotel Aurola donde se encontraba el núcleo de la agrupación política. El medio señaló que el área tenía controles de ingreso y que el acceso se realizaba mediante invitación, lo que generó nuevas interrogantes sobre quién permitió su entrada.

Pilar Cisneros rechazó conocer al empresario y explicó que durante la celebración se fotografió con cientos de personas.

“No tengo la menor idea de quién es ese señor, nunca he hablado con él, ese día me pude haber tomado 400 o 500 fotografías”, manifestó Cisneros al ser consultada sobre la imagen.

Una fotografía muestra a Tam Zhang junto a Pilar Cisneros durante la celebración del triunfo electoral de Laura Fernández en febrero de 2026.
Una fotografía muestra a Tam Zhang junto a Pilar Cisneros durante la celebración del triunfo electoral de Laura Fernández en febrero de 2026.

La exdiputada también negó haber mantenido conversaciones con él y trasladó al propio partido las preguntas sobre cómo consiguió acceso a la actividad.

“Lo que tendría que hacer es averiguar quién lo invitó y por qué estaba ahí en esa actividad del gane de doña Laura”, señaló Cisneros.

Posteriormente, la asesora presidencial mencionó específicamente a la presidenta de Pueblo Soberano, Mayuli Ortega, y al secretario general de la agrupación, Freddy González, como las personas que podrían aclarar el procedimiento utilizado para las invitaciones.

Ortega, por su parte, negó mantener una relación con Tam y afirmó que el empresario no forma parte de ninguna estructura de Pueblo Soberano. También aseguró desconocer quién lo invitó a la actividad.

La dirigente explicó que durante una campaña electoral es común que simpatizantes o asistentes busquen acercarse a candidatos y dirigentes para tomarse fotografías.

“La dinámica de las personas en una campaña electoral es acercarse a los que son candidatos o a quienes son representantes de la política a nivel nacional a tomarse fotografías”, sostuvo Ortega, aunque no aclaró cómo Tam logró ingresar específicamente al recinto privado en el que se encontraban las principales figuras del partido.

A raíz de la polémica, el Partido Pueblo Soberano informó este 5 de octubre que su Tesorería realizó una revisión de los registros financieros, contables y documentales de la agrupación y aseguró que Zhang Guobin, Guobin Tam Zhang o Juan Carlos Tam Cheong no mantiene ninguna relación comercial con el partido. Según el documento remitido al secretario general, Freddy González, tampoco existen donaciones en efectivo o especie, contratos, operaciones, transferencias, contribuciones ni registros de cesión vinculados con el empresario durante la campaña presidencial de 2026. La agrupación afirmó que con esta revisión busca aclarar que no existe relación financiera entre el detenido y el Partido Pueblo Soberano.

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