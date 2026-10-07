Costa Rica espera fuertes aguaceros: una onda tropical ingresará el viernes

La onda tropical N.° 50 ingresará a Costa Rica el viernes sobre suelos con niveles de saturación de entre el 80% y el 90%. (Crédito: El Observador)

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La onda tropical N.° 50 prevista para el viernes coincidirá con suelos que ya registran niveles de saturación de entre 80% y 90% en sectores de Costa Rica.

El escenario eleva la vulnerabilidad ante inundaciones, deslizamientos y problemas en los sistemas de alcantarillado urbanos.

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El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) anticipó que la combinación de humedad, temperaturas cálidas y vientos débiles mantendrá las condiciones favorables para lluvias y aguaceros durante los próximos días.

La onda tropical se sumará a la presencia de la Zona de Convergencia Intertropical y a la inestabilidad en la atmósfera alta al sur de la región. Esos factores sostendrán el patrón de precipitaciones propio de la época lluviosa, con mayor actividad durante las tardes.

El IMN prevé aguaceros acompañados de tormenta eléctrica en distintas regiones del país. Las lluvias tendrán mayor presencia en la vertiente del Pacífico y el Valle Central, donde algunos episodios podrían alcanzar fuerte intensidad, según datos de El Observador.

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“Entre los elementos que favorecerán este patrón se encuentran la presencia de la Zona de Convergencia Intertropical, la inestabilidad en la atmósfera alta al sur de la región y el ingreso de la onda tropical el viernes”, señaló la institución.

El Instituto Meteorológico Nacional prevé un incremento en el riesgo de inundaciones y saturación de alcantarillados urbanos. (Crédito: Semanario Universidad)

Las precipitaciones también alcanzarán zonas montañosas de ambas vertientes. En el oeste del Caribe y en el centro de la Zona Norte, el pronóstico apunta a lluvias más aisladas.

Entre el jueves y el domingo aumentará la posibilidad de lluvias localizadas en horas de la mañana. El Meteorológico atribuyó esa previsión a la inestabilidad sobre las aguas del Pacífico cercanas al territorio nacional.

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Durante la noche, el panorama incluirá lluvias dispersas y posibles aguaceros con tormenta en la vertiente del Pacífico. De forma ocasional, esa actividad podría extenderse hacia sectores del Valle Central.

La humedad del suelo aumenta el riesgo de afectaciones

La advertencia adquiere relevancia por el nivel de humedad acumulada en el terreno. El IMN informó que la saturación alcanza entre 80% y 90% en el oeste del Valle Central, las montañas de la Zona Norte y el Pacífico Central.

“Para la tarde se esperan aguaceros dispersos con tormenta eléctrica, especialmente sobre el eje montañoso”, indicó el organismo, citado por El Observador. La entidad añadió que las precipitaciones podrían llegar a zonas bajas de la Gran Área Metropolitana (GAM) y Guanacaste.

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La Zona de Convergencia Intertropical y la inestabilidad atmosférica sostendrán el patrón de precipitaciones en el país. (EFE /Jeffrey Arguedas /Archivo)

Los acumulados estimados para esos eventos se ubican entre 40 mm y 60 mm, aunque algunos puntos podrían superar los 70 mm. En el Caribe y la Zona Norte, las lluvias asociadas a tormentas que ingresen desde el mar dejarían entre 20 mm y 30 mm.

El pronóstico se conoce después de una jornada de lluvias intensas. El lunes se registraron acumulados de entre 40 mm y 80 mm en el Pacífico Norte, mientras que sectores montañosos del Valle Central, principalmente alrededor de San Ramón, recibieron hasta 70 mm.

La persistencia de lluvias sobre terrenos con alta humedad puede favorecer el desprendimiento de tierra en zonas vulnerables y el aumento de caudales. También existe riesgo de que los sistemas de drenaje se saturen en áreas urbanas.

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Durante el resto de la semana se mantendrán las temperaturas cálidas, la elevada humedad y los vientos débiles. El IMN indicó además que habrá recurrencia de brisas provenientes del oeste.