Costa Rica

Costa Rica espera fuertes aguaceros: una onda tropical ingresará el viernes

El Instituto Meteorológico Nacional prevé aguaceros con tormentas en el Pacífico y el Valle Central, donde la humedad, las temperaturas cálidas y los vientos débiles sostendrán precipitaciones de mayor intensidad durante las tardes

La onda tropical N.° 50 ingresará a Costa Rica el viernes sobre suelos con niveles de saturación de entre el 80% y el 90%. (Crédito: El Observador)
La onda tropical N.° 50 ingresará a Costa Rica el viernes sobre suelos con niveles de saturación de entre el 80% y el 90%. (Crédito: El Observador)
Guardar

La onda tropical N.° 50 prevista para el viernes coincidirá con suelos que ya registran niveles de saturación de entre 80% y 90% en sectores de Costa Rica.

El escenario eleva la vulnerabilidad ante inundaciones, deslizamientos y problemas en los sistemas de alcantarillado urbanos.

PUBLICIDAD

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) anticipó que la combinación de humedad, temperaturas cálidas y vientos débiles mantendrá las condiciones favorables para lluvias y aguaceros durante los próximos días.

La onda tropical se sumará a la presencia de la Zona de Convergencia Intertropical y a la inestabilidad en la atmósfera alta al sur de la región. Esos factores sostendrán el patrón de precipitaciones propio de la época lluviosa, con mayor actividad durante las tardes.

El IMN prevé aguaceros acompañados de tormenta eléctrica en distintas regiones del país. Las lluvias tendrán mayor presencia en la vertiente del Pacífico y el Valle Central, donde algunos episodios podrían alcanzar fuerte intensidad, según datos de El Observador.

PUBLICIDAD

“Entre los elementos que favorecerán este patrón se encuentran la presencia de la Zona de Convergencia Intertropical, la inestabilidad en la atmósfera alta al sur de la región y el ingreso de la onda tropical el viernes”, señaló la institución.

El Instituto Meteorológico Nacional prevé un incremento en el riesgo de inundaciones y saturación de alcantarillados urbanos. (Crédito: Semanario Universidad)
El Instituto Meteorológico Nacional prevé un incremento en el riesgo de inundaciones y saturación de alcantarillados urbanos. (Crédito: Semanario Universidad)

Las precipitaciones también alcanzarán zonas montañosas de ambas vertientes. En el oeste del Caribe y en el centro de la Zona Norte, el pronóstico apunta a lluvias más aisladas.

Entre el jueves y el domingo aumentará la posibilidad de lluvias localizadas en horas de la mañana. El Meteorológico atribuyó esa previsión a la inestabilidad sobre las aguas del Pacífico cercanas al territorio nacional.

Durante la noche, el panorama incluirá lluvias dispersas y posibles aguaceros con tormenta en la vertiente del Pacífico. De forma ocasional, esa actividad podría extenderse hacia sectores del Valle Central.

La humedad del suelo aumenta el riesgo de afectaciones

La advertencia adquiere relevancia por el nivel de humedad acumulada en el terreno. El IMN informó que la saturación alcanza entre 80% y 90% en el oeste del Valle Central, las montañas de la Zona Norte y el Pacífico Central.

“Para la tarde se esperan aguaceros dispersos con tormenta eléctrica, especialmente sobre el eje montañoso”, indicó el organismo, citado por El Observador. La entidad añadió que las precipitaciones podrían llegar a zonas bajas de la Gran Área Metropolitana (GAM) y Guanacaste.

La Zona de Convergencia Intertropical y la inestabilidad atmosférica sostendrán el patrón de precipitaciones en el país. (EFE /Jeffrey Arguedas /Archivo)
La Zona de Convergencia Intertropical y la inestabilidad atmosférica sostendrán el patrón de precipitaciones en el país. (EFE /Jeffrey Arguedas /Archivo)

Los acumulados estimados para esos eventos se ubican entre 40 mm y 60 mm, aunque algunos puntos podrían superar los 70 mm. En el Caribe y la Zona Norte, las lluvias asociadas a tormentas que ingresen desde el mar dejarían entre 20 mm y 30 mm.

El pronóstico se conoce después de una jornada de lluvias intensas. El lunes se registraron acumulados de entre 40 mm y 80 mm en el Pacífico Norte, mientras que sectores montañosos del Valle Central, principalmente alrededor de San Ramón, recibieron hasta 70 mm.

La persistencia de lluvias sobre terrenos con alta humedad puede favorecer el desprendimiento de tierra en zonas vulnerables y el aumento de caudales. También existe riesgo de que los sistemas de drenaje se saturen en áreas urbanas.

Durante el resto de la semana se mantendrán las temperaturas cálidas, la elevada humedad y los vientos débiles. El IMN indicó además que habrá recurrencia de brisas provenientes del oeste.

Temas Relacionados

Costa RicaOnda TropicalLluviasInundaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Autoridades costarricenses decomisan 10 pistolas y 400 municiones a dos nicaragüenses que viajaban en autobús en la frontera norte

Los sospechosos, de 18 y 21 años, transportaban las armas y proyectiles dentro de bolsos colocados sobre sus piernas cuando fueron detectados durante un control policial cerca de Nicaragua

Autoridades costarricenses decomisan 10 pistolas y 400 municiones a dos nicaragüenses que viajaban en autobús en la frontera norte

Tripulantes abandonaron lancha con casi 3,000 unidades de licor de contrabando en frontera Costa Rica - Panamá

La Policía de Fronteras y la Policía de Control Fiscal decomisaron 2,916 unidades de bebidas alcohólicas valoradas entre cuatro y cinco millones de colones- USD 8.7 mil y USD 10.9 mil-. Los ocupantes de la embarcación huyeron hacia Panamá

Tripulantes abandonaron lancha con casi 3,000 unidades de licor de contrabando en frontera Costa Rica - Panamá

Chino-costarricense requerido por Estados Unidos permanecerá en máxima seguridad mientras se define su extradición

Guobin Tam Zhang, también conocido como Juan Carlos Tam Cheong, fue enviado al circuito de alta contención de La Reforma, donde estará en una celda individual y bajo controles estrictos de visitas, llamadas y movimientos mientras avanza el proceso solicitado por autoridades estadounidenses

Chino-costarricense requerido por Estados Unidos permanecerá en máxima seguridad mientras se define su extradición

Casi la mitad de los docentes de primaria tiene un nivel inicial de habilidades digitales en Costa Rica

Un sondeo del Ministerio de Educación Pública, basado en 1,130 respuestas, retrató brechas para integrar herramientas en las lecciones, aunque muchos educadores dijeron emplearlas de forma habitual durante sus clases cotidianas

Casi la mitad de los docentes de primaria tiene un nivel inicial de habilidades digitales en Costa Rica

Diputados aprueban que la minería ilegal sea tratada como crimen organizado en Costa Rica

El texto, aprobado por unanimidad en segundo debate, eleva las condenas por daños a recursos naturales y aguardará la firma de la presidenta Laura Fernández para entrar en vigor formalmente

Diputados aprueban que la minería ilegal sea tratada como crimen organizado en Costa Rica

TECNO

El nuevo peligro de la IA: un agente puede engañar a otro para que robe información

El nuevo peligro de la IA: un agente puede engañar a otro para que robe información

Call of Duty: Modern Warfare 4: cómo jugar la campaña en acceso anticipado con Nvidia GeForce RTX

GTA 6 no estará disponible para PC ni celulares y cómo jugarlo en Xbox

Alertan que las notificaciones de emergencia de ChatGPT para adolescentes fallan en situaciones de riesgo

Bitcoin: cuál es el precio de esta criptomoneda este día

ENTRETENIMIENTO

¿Dónde quedó la reconciliación de Oasis? Los directores del documental explicaron por qué Liam y Noel nunca tuvieron “la charla” frente a las cámaras

¿Dónde quedó la reconciliación de Oasis? Los directores del documental explicaron por qué Liam y Noel nunca tuvieron “la charla” frente a las cámaras

Gloria y Emilio Estefan revelan qué sostiene su matrimonio después de 48 años juntos: "Se siente como si nos hubiéramos casado ayer"

Por qué la muerte de Paul Walker todavía genera debate: la velocidad que señalaron las autoridades y las fallas de diseño que planteó su hija

De Victoria Beckham a Jamie Lee Curtis, 10 celebridades que se arrepintieron de sus cirugías estéticas

‘Al Este del Edén’ acumula millones de reproducciones en Netflix y devuelve la popularidad a la novela original más de 70 años después

MUNDO

El Consejo de Seguridad fracasó en su quinto intento para designar al próximo secretario General de la ONU

El Consejo de Seguridad fracasó en su quinto intento para designar al próximo secretario General de la ONU

Marco Rubio afirmó que Irán no controla el estrecho de Ormuz y que el petróleo fluye casi al nivel previo a la guerra

La planta ornamental que se convirtió en una amenaza para la biodiversidad y alarga la temporada de alergias en un país europeo

Batalla sin tregua por el control del estrecho de Bab el-Mandeb: brutal choque de milicias rivales en la costa de Yemen

Las universidades británicas piden a sus académicos revelar vínculos con China tras un alerta de espionaje