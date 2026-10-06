Costa Rica

Las multinacionales que salieron de Costa Rica en tres años y los sectores que más empleos perdieron, según economistas

Intel, Amazon, Microsoft, Western Union y Boston Scientific figuran entre las firmas que recortaron personal. Un relevamiento identifica más de 6,000 puestos eliminados y señala los rubros más golpeados

La tasa de desempleo en Costa Rica se mantuvo en 6,6 % en enero de 2026, según el último informe del INEC. (Cortesía: Liga Internacional de los trabajadores)
La tasa de desempleo en Costa Rica se mantuvo en 6,6 % en enero de 2026, según el último informe del INEC. (Cortesía: Liga Internacional de los trabajadores)
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Más de 157.000 personas estaban desempleadas en Costa Rica entre junio y agosto de este año, casi 20.000 más que doce meses atrás. La tasa de desocupación trepó a 6.7%, frente al 6.0% del mismo trimestre de 2024, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). El dato llega en medio de una ola de recortes de personal en empresas multinacionales que operan en el país.

Al menos nueve multinacionales trasladaron total o parcialmente sus operaciones fuera de Costa Rica, cerraron plantas o recortaron planillas durante los últimos tres años. La cifra acumulada de empleos perdidos supera los 6,000 puestos de trabajo, según un relevamiento de CR Hoy, portal costarricense de noticias. Entre las firmas afectadas figuran Intel, Amazon, Microsoft, Boston Scientific y Western Union.

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Intel y Viant abrieron la ola de recortes en el sector tecnológico

La primera de estas salidas se definió a inicios de ese año, cuando una compañía reubicó parte de sus operaciones para acercarse a sus mercados y proveedores en Asia. La decisión respondió a una estrategia corporativa global, según indicó en su momento la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer), agencia estatal de promoción de exportaciones e inversiones.

En julio, Intel anunció un recorte del 15% de su planilla en todo el mundo. La compañía cerró su planta de Ensamble y Prueba en San Antonio de Belén y trasladó esas funciones a países asiáticos. Se estima que despidió a al menos 1.500 trabajadores, de acuerdo con CR Hoy.

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En enero de este año, Viant Costa Rica, fabricante de dispositivos médicos, redujo en aproximadamente 900 puestos su fuerza laboral local. La empresa atribuyó el ajuste a cambios ligados a un programa específico y aseguró que no afecta la continuidad de sus restantes actividades en el país.

Fotografía de archivo en la que se registró a un par de jóvenes estudiantes costarricenses, en San José (Costa Rica). EFE/Jeffrey Arguedas
Fotografía de archivo en la que se registró a un par de jóvenes estudiantes costarricenses, en San José (Costa Rica). EFE/Jeffrey Arguedas

Amazon, TicoFrut y Microsoft recortaron personal este año

Amazon anunció en enero el recorte de 16.000 empleados a nivel global, medida que impactó a unos 1,000 trabajadores en Costa Rica, cesados en mayo. En junio, TicoFrut, una de las mayores procesadoras de naranjas y piñas de Centroamérica, despidió a 600 trabajadores en un proceso de reestructuración motivado por dificultades económicas.

En julio, Microsoft eliminó 4.800 puestos a nivel mundial. En Costa Rica, su planilla disminuyó en al menos 400 empleados, según el portal.

Boston Scientific y Western Union ejecutan los últimos ajustes

Boston Scientific, fabricante de dispositivos médicos, opera en Costa Rica desde 2004 y genera unos 10,000 empleos en Alajuela, Heredia y Cartago, según La Nación.

En julio, la compañía aprobó un plan de reestructuración global con una meta de ahorro de USD 500 millones en tres años, más de la mitad de los cuales espera alcanzar al cierre de 2027. El ajuste incluyó recortes de personal que también impactaron sus operaciones locales.

Un mes después, en septiembre, Western Union confirmó la reducción de su Centro de Operaciones en el país y el traslado de puestos a Guatemala, Lituania y Filipinas. La multinacional, instalada en Costa Rica desde 1998, adelantó que ejecutará ajustes durante los próximos 12 meses, lo que implicaría el recorte de más de 1.000 empleos, de acuerdo con CR Hoy.

Otras compañías con sede en el país también anunciaron procesos de transformación en paralelo. Heineken respondió al diario: “Heineken anunció una iniciativa global para simplificar su estructura organizacional, la cual contempla una reducción estimada de entre 5.000 y 6.000 posiciones a nivel mundial en un período de dos años. Los aproximadamente 3.000 puestos impactados durante el primer semestre forman parte de este proceso previamente comunicado”. GSK y Mondelēz confirmaron recortes similares en sus operaciones regionales, según La Nación.

El Banco Central matiza el alcance de los despidos

Róger Madrigal, presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), dijo a El Financiero que los datos disponibles no permiten hablar todavía de un deterioro generalizado del mercado laboral. El titular del ente emisor reconoció la pérdida de aproximadamente 1,600 empleos en zonas francas desde enero y apuntó que algunas empresas salen mientras otras llegan al país.

El capital reutilizado por empresas consolidadas llegó a 4.328 millones de dólares, respaldando la estabilidad del flujo y compensando la disminución de las nuevas inversiones motivada por la baja global en proyectos Greenfield. (Foto cortesía Banco Central)
El capital reutilizado por empresas consolidadas llegó a 4.328 millones de dólares, respaldando la estabilidad del flujo y compensando la disminución de las nuevas inversiones motivada por la baja global en proyectos Greenfield. (Foto cortesía Banco Central)

Madrigal señaló además que las decisiones de largo plazo de varias firmas podrían depender de definiciones arancelarias aún pendientes. La economista Roxana Morales, de la Universidad Nacional de Costa Rica, amplió ante el diario que el sector manufacturero perdió 29.857 empleos y el de servicios financieros, 18.650 en el último año, mientras comercio y reparaciones sumaron 47.942 puestos y educación y salud, 33.835.

La inversión extranjera creció pese a la desaceleración de las zonas francas

La inversión extranjera directa (IED) aumentó 23.4% durante el primer semestre del año, hasta alcanzar USD 2,739,6 millones, impulsada por los aportes de empresas del régimen de zona franca, según datos de Procomer basados en cifras preliminares del BCCR.

Pese a ese crecimiento, el ritmo de expansión de las zonas francas empezó a perder fuerza desde julio de 2025, de acuerdo con el índice mensual de actividad económica para ese sector citado por La Nación. Analistas económicos atribuyen la pérdida de rentabilidad de las operaciones locales al costo de las planillas, la disponibilidad de talento técnico especializado, las limitaciones de infraestructura eléctrica, vial y logística, y la caída del tipo de cambio real frente a costos expresados en dólares.

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