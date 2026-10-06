Construcción registra 44 accidentes laborales por día en Costa Rica pese a baja de 3.5%

El sector construcción registró 7.898 accidentes y enfermedades laborales durante el primer semestre de 2026, según datos del INS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El sector construcción en Costa Rica registró una leve reducción en la cantidad de accidentes y enfermedades laborales durante el primer semestre de 2026, pero la actividad continúa acumulando un promedio cercano a 44 casos diarios, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Seguros (INS).

Entre enero y junio de este año, la aseguradora contabilizó 7,898 accidentes y/o enfermedades laborales entre personas trabajadoras vinculadas con esta actividad económica.

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La cifra representa una disminución de 3.5% frente al mismo periodo de 2025, cuando se reportaron 8,182 casos.

Aunque la reducción es positiva, el volumen de incidentes mantiene al sector bajo atención por los riesgos propios de actividades como trabajos en altura, manipulación de materiales, levantamiento de cargas y desplazamientos en espacios con desniveles.

Entre los accidentes más frecuentes reportados por el INS se encuentran los golpes con objetos móviles, las caídas de personas en zonas con desnivel y los esfuerzos físicos excesivos al levantar objetos, además de otros eventos asociados con las condiciones habituales de una obra de construcción.

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Durante 2025, los accidentes y enfermedades laborales del sector generaron 450.691 días de incapacidad. Crédito: Captura Presidencia de La República

El balance del año anterior también refleja el impacto que este tipo de accidentes puede tener tanto para los trabajadores como para el sistema asegurador.

Durante todo 2025, el INS contabilizó 16,191 eventos relacionados con accidentes y enfermedades laborales dentro del sector construcción.

Esos casos generaron un total de 450,691 días de incapacidad, una cifra que evidencia las consecuencias prolongadas que pueden derivarse de una lesión ocurrida durante la jornada laboral.

Además, la atención de estas personas representó una inversión cercana a ₡10,000 millones (USD 21 millones) por parte del INS.

Los recursos fueron destinados a cubrir conceptos como incapacidad temporal, incapacidad permanente y servicios médicos para trabajadores afectados por accidentes o enfermedades asociadas con sus labores.

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En total, durante 2025, el Instituto reportó aproximadamente 90,454 trabajadores asegurados dentro del sector construcción bajo el seguro obligatorio correspondiente.

La reducción de los casos durante el primer semestre de 2026 no elimina, sin embargo, la necesidad de reforzar las medidas preventivas.

El INS recordó a los patronos que la prevención de accidentes depende en buena medida de la implementación constante de prácticas de seguridad, el uso adecuado de equipos de protección y la supervisión permanente de las condiciones en las que trabajan las personas.

Una de las principales recomendaciones está relacionada con los trabajos en altura.

La institución llamó a “vigilar el cumplimiento de las disposiciones de seguridad en trabajos de altura”, especialmente en labores de mantenimiento y construcción, con el objetivo de reducir el riesgo de caídas tanto de personas como de objetos.

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El uso de equipos de protección personal también ocupa un lugar central dentro de las medidas planteadas.

El INS destinó aproximadamente ₡10.000 millones en 2025 para incapacidad temporal, permanente y servicios médicos de trabajadores de la construcción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El INS recordó que las empresas deben proporcionar a sus trabajadores los implementos necesarios según la actividad que realizan, sustituirlos cuando corresponda y garantizar que el personal reciba la capacitación requerida para utilizarlos y mantenerlos adecuadamente.

Entre esos equipos pueden incluirse cascos, arneses, guantes, calzado de seguridad, protección ocular y otros implementos definidos según el tipo de trabajo.

Otra recomendación apunta al orden dentro de las áreas de construcción.

La institución indicó que los espacios de trabajo y tránsito deben mantenerse libres de clavos, remaches y objetos punzocortantes, con el propósito de evitar accidentes por pisadas, roces o cortes.

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Las recomendaciones adquieren especial relevancia debido a que las obras de construcción suelen reunir simultáneamente múltiples factores de riesgo, como maquinaria pesada, desniveles, estructuras temporales, herramientas eléctricas y materiales en movimiento.

Por ello, la prevención no depende únicamente de contar con equipos de seguridad, sino también de mantener procedimientos de trabajo adecuados, capacitación constante y supervisión de las actividades.

El INS insistió en que el cumplimiento de las disposiciones de salud ocupacional y la prevención de riesgos deben mantenerse como una prioridad entre las empresas del sector.

La construcción continúa siendo una actividad fundamental para la economía costarricense, pero también una en la que los trabajadores están expuestos diariamente a condiciones que pueden provocar lesiones graves si no se aplican adecuadamente las medidas de seguridad.

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