Guatemala despliega identificación biométrica para gestionar la caravana de migrantes hondureños

El Mingob y la PNC de Guatemala activaron un operativo preventivo ante el posible ingreso de una caravana migrante procedente de Honduras. (Cortesía Infobae América/Rafa Molina)

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El Ministerio de Gobernación (Mingob) y la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala activaron un operativo preventivo de seguridad con herramientas de identificación biométrica e interconexión internacional ante el posible ingreso de una caravana migrante procedente de Honduras.

La intervención institucional busca mantener el orden público, prevenir hechos delictivos y resguardar el territorio nacional ante el desplazamiento de un contingente de al menos 400 personas que partió desde San Pedro Sula con la intención de cruzar Guatemala y México para llegar a Estados Unidos.

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Una nueva caravana de hondureños avanza hacia Guatemala donde anunciaron controles estrictos para permitir el ingreso. (Cortesía para Infobae América/Rafa Molina)

Puestos interinstitucionales controlan los pasos fronterizos

En cumplimiento del Código de Migración, las autoridades guatemaltecas habilitaron puestos de control interinstitucionales en sectores fronterizos clave como Corinto, Agua Caliente y Entre Ríos, así como en rutas estratégicas.

En estos puntos participan unidades especializadas de la PNC, entre las que destacan la División de Puertos, Aeropuertos y Fronteras (Dipafront), la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) y la Subdirección General de Investigación Criminal (SGIC).

Los agentes utilizan tecnología biométrica conectada en tiempo real con Interpol y el Centro Antipandillas Transnacional para corroborar identidades y detectar a personas con antecedentes o vínculos con estructuras criminales.

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Junto al despliegue de las fuerzas de seguridad, el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) y la Procuraduría General de la Nación (PGN) realizan una verificación exhaustiva de los documentos de los menores de edad que forman parte de los grupos en tránsito.

La caravana migrante reúne a al menos 400 personas que partieron de San Pedro Sula con destino a Estados Unidos, a través de Guatemala y México. (Diario El Portal)

Esta supervisión tiene como objetivo certificar el parentesco con los adultos acompañantes para prevenir la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes.

De forma paralela, las comisarías departamentales y unidades operativas vigilan carreteras principales como la ruta CA-9 Norte para prevenir congestionamientos viales y brindar protección a las comunidades de la zona.

El Gobierno guatemalteco retornará a quienes incumplan los requisitos

Por su parte, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, confirmó que la vigilancia en los pasos fronterizos se mantendrá de manera estricta y que el IGM autorizará únicamente el ingreso de las personas que cuenten con su documentación en orden.

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El mandatario aseguró que quienes no cumplan los requisitos formales no podrán ingresar y serán retornados a Honduras para completar sus trámites.

“Se les pedirá que completen en sus países para que esto funcione. En Honduras, en este caso, que es de donde están viniendo”, explicó el jefe del Ejecutivo, quien añadió que los ciudadanos podrán solicitar de nuevo su entrada formal una vez resuelta su situación.

Bernardo Arévalo afirmó que Guatemala solo autorizará el ingreso de migrantes con documentación en orden. (Gobierno de Guatemala)

A estas acciones se suma la postura expresada por la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, la cual exhortó a los migrantes a no poner en riesgo sus vidas ni creer en los ofrecimientos de traficantes.

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La representación diplomática remarcó que las fronteras estadounidenses continúan cerradas para quienes violen la ley y recordó que todas las semanas se efectúan deportaciones aéreas de cientos de ciudadanos hondureños.

Ante este panorama, el Mingob habilitó líneas de la PNC para promover la denuncia ciudadana anónima sobre cobros o intermediaciones ilícitas en las rutas migratorias.

Inicia el ingreso de migrantes hondureños

Pese a las advertencias de las autoridades hondureñas y guatemaltecas, la caravana ya se encuentra en el puente Motagua, jurisdicción de Puerto Barrios, departamento de Izabal, zona fronteriza con Honduras.

Medios locales han reportado la colocación de mesas donde participan funcionarios de varias instituciones como el IGM, la PDH, la Procuraduría General de la Nación (PGN) y agentes de la Policía Nacional Civil.

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Migrantes hondureños llegaron al puente Motagua, en Puerto Barrios, y reportaron permisos de tránsito por Guatemala durante un día. (Stereo Bahía)

Stereo Bahía entrevistó a varios hondureños quienes comentaron que les están otorgando permiso para transitar por Guatemala durante un día, siempre que su documentación se encuentre en orden.

Algunos ya habían hecho el trámite con anterioridad, no obstante, comentaron que tienen las mismas restricciones, sólo pueden estar en el territorio guatemalteco durante un día, lo que, según ellos, les dificultará su paso, ya que “es imposible abarcar todo el país en 24 horas”.